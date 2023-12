Rengeteg magyar autós kerülhet bajba 2023 karácsonyán: így még elkerülheted a súlyos károkat

Íme, azok a dolgok, amelyek nélkül inkább el se induljunk akár még rövidebb autóutakra sem ezen a télen.

Az utóbbi évek téli időjárása egyre kiszámíthatatlanabb, így az enyhe tél bármikor könnyen zordabbra fordulhat, havazást vagy jeget hozva magával. Magyarországon ritkán autózunk igazán téli útviszonyok között, ezért érdemes ezekre nemcsak a megfelelő vezetési technikával, hanem olyan hasznos autós felszerelésekkel is felkészülni, amelyek segítenekelkerülni az esetleg nem várt körülmények közötti közlekedés okozta veszélyeket. Az ALD Automotive | LeasePlan 8 fontos kiegészítőt javasol a téli időszakra, hogy az autósok ilyenkor is a lehető legnagyobb biztonságban induljanak útnak.

Nincs is szebb a téli hóesésnél és a hidegben megjelenő jégcsapoknál egészen addig, amíg a lakás melegéből csodáljuk, és nem az autózás közben dacolunk a havas és fagyos időjárással. Ahogy mi magunk felkészülünk a kinti téli körülményekre meleg ruházattal, úgy a balesetmentes közlekedés érdekében járművünket is fel kell készíteni ezekre. Az alábbi kiegészítők ebben segítenek.

1. Téli gumik és hólánc

Amint a hőmérséklet elkezd csökkenni, és megjelennek a fagy első jelei, ideje téli gumira váltani. Sokan félvállról veszik a gumicserét, és igyekeznek elodázni vagy megúszni. Fontos azonban, hogy mire tartósan beáll a 7 fok körüli hőmérséklet, az autón már téli gumik legyenek, melyekkel havas és jeges útviszonyok között is biztonságosan tudunk közlekedni. Extrém téli időjárás esetén bizonyos területeken hóláncra is szükségünk lehet, amely extra tapadást biztosít a gumiknak, ezért érdemes bekészíteni a csomagtartóba különösen akkor, ha a hegyekbe megyünk kirándulni vagy síelni. Hólánccal ellátott kerekekkel azonban 50 km/óra a megengedett legnagyobb haladási sebesség, amit mindenképp tartsunk be.

2. Elsősegélydoboz

Az elsősegélynyújtó csomag kötelező tartozéka az autónak, javasolt azonban a tartalmát időről időre ellenőrizni és megbizonyosodni a benne lévő eszközök állapotáról, illetve pótolni a hiányzó, esetleg lejárt tételeket. A kötszerek általában 5 évig szoktak elállni, a sebfertőtlenítő oldat pedig 3 évig, és magának a doboznak is van lejárati ideje, amit jó, ha észben tartunk.

3. Meleg takaró

Habár az izotermikus fólia nem tartozik a kötelező kiegészítők közé, hasznos, ha legalább télen nálunk van az autóban, jól véd ugyanis a hideg, a nedvesség, a szél és eső ellen, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig megakadályozza a gyors testhővesztést és a megfázást. Ha az autónk télen robban le, nagy szükség lehet rá a mentésre való várakozás során, főleg éjszaka. Hasonló esetekre legalább egy vastag, meleg takarót tartsunk a járműben, mert már ez is jó szolgálatot tehet hideg időben.

4. Élelmiszercsomag

A szélsőséges téli időjárás gyakran okozhat dugókat vagy forgalmi fennakadásokat, ami miatt a vártnál esetleg több időt kell az autóban tölteni. Évszaktól függetlenül is praktikus ilyen helyzetekben, ha van nálunk elegendő étel az útra, különönképpen akkor, amikor a forgalomtól távol eső helyen autózunk. A legpraktikusabb, ha ezekre a szituációkra több liter vízzel, valamint nem romlandó élelmiszerrel, például csokoládéval, magvakkal, müzlivel készülünk fel, melyeket akár hosszabb távra előre bekészíthetünk a kocsiba.

5. Hó- és jégeltávolító kellékek

A biztonságos téli közlekedéshez természetesen elengedhetetlen a fagyálló ablakmosó és hűtőfolyadék, valamint elegendő üzemanyag. Télen azonban az is gyakran előfordulhat, hogy hó vagy jég borítja az autót, amit indulás előtt el kell távolítanunk. Megfelelő eszközök nélkül ez rendkívül nehéz, sok esetben egyenesen lehetetlen feladat, ezért célszerű mindig az autóban tartani jégkaparót, hókefét, párásodás elleni törlőkendőt, illetve jégoldó sprayt extrém hideg esetére.

6. Indítókábel

Hideg időben az akkumulátor sem működik optimálisan, és könnyebben merülhet le esetleg olyankor, amikor a legkevésbé számítunk rá. Rendkívül sok bonyodalomtól és bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat, ha van nálunk indítókábel az ilyen esetekre. Léteznek már olyan gyorsindítók, amelyek külső akkumulátorral is rendelkeznek, így önállóan, egy másik autó közreműködése nélkül is meg tudjuk oldani a bebikázást, és rövid megszakítás után folytathatjuk utunkat.

7. Elemlámpa

Ha éjszaka áll le alattunk az autó például defekt miatt, szinte biztos, hogy szükségünk lesz zseblámpára. Habár az okostelefonokon van már ilyen funkció, érdemes a telefonunk akkumulátoridejét a vészhelyzetben szükséges hívásokra, illetve egyéb kommunikációra tartalékolni, és helyette LED elemlámpát használni, amely nemcsak kiváló fényerőt biztosít, hanem sokáig is bírja az akkumulátora.

8. Plusz téli ruha

Az extra meleg ruházat szintén hasznos autós kiegészítő a hideg időszakban többek között olyan esetekre, amikor például leáll a fűtés, vagy nem indul, esetleg elakad a jármű, és be kell tolni. Ilyen helyzetekben a rajtunk lévő rétegek nem biztos, hogy elegendőek, ezért célszerű plusz pulóverrel, kabáttal, sapkával, kesztyűvel, zoknival, csizmával nekiindulni a téli autózásoknak. A még használható, de régebbi darabok is tökéletesen megteszik, így ezeket akár tavaszig a kocsiban hagyhatjuk vész esetére.