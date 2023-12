Autósok figyelem: új kód jelenik meg egyes jogosítványokon

Az Igazságügyi Minisztérium egy korábbi kormányrendelet módosítására készített javaslatot, mely a közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonását érinti.

A "közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról" szóló javaslatot a kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátották (a javaslatokat december 13-ig várják) – írja az Infostart. A rendelkezéssel a Központi Okmányiroda kizárólagos illetékességi köre megmarad:

egyes, a rendeletben meghatározott ideiglenes rendszámtáblák kiadása,

az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezése,

a külföldi vezetői engedély honosítása és a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlása és cseréje.

Újdonság ugyanakkor, hogy 2024. március 1-jétől a külföldi vezetői engedély honosítására vonatkozó kérelmet kormányablaknál is be lehetne nyújtani, ha ahhoz a külföldi vezetői engedély is csatolásra

kerül.

Változás lenne az is, hogy ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes vezetői engedély kategóriához tartozó "Gépjárművezetői képesítési igazolványnyal", akkor a vezetői engedély kiadása, cseréje vagy honosítása során a részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben feltüntetik a 95. harmonizált uniós kódot, a "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" időbeli hatályával megegyező időtartammal.

Az indokolás szerint a változtatások célja a külföldi vezetői engedély honosításával kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentése.