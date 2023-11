Újfajta parkolóhelyek jöhetnek Budapesten: ennek a törvénynek nem mindenki fog örülni

Új, közautóknak dedikált parkolóhelyek jöhetnek Budapesten a kormány tervei szerint. Ha a szolgáltatók kérik, akkor a helyieknek dedikált parkolóhelyek is megnyílhatnak számukra.

Újfajta parkolóhelyek jöhetnek Budapesten, ha átmegy a kormány autómegosztókkal kapcsolatos törvénymódosítása. A Telex összeállítása szerint ennek alapján dedikált parkolóhelyeket jelölhetnek ki a közösségi autókölcsönzőknek a fizetős zónákban, illetve ha a szolgáltatók kérik, a helyi lakosok számára fenntartott parkolóhelyeket is használhatnák az autómegosztós kocsik. A lap szerint az is aggályos lehet lakossági oldalról, hogy a közautókat ugyanúgy máshol is le lehet majd parkolni, a számukra fenntartott helyekre viszont nem állhat be más.

Kérdés, mit szólnak ehhez azok a kerületek, ahol amúgy is kevés a parkoló, és már kijelölték a csak helyek számára használható zónákat - többek között a VI., a VII., és a XIII. kerületben van már érvényben ilyen szabály. Több helyen ezeket a parkolókat a közautók sem használhatják. A BKK-nak pedig eddig is volt olyan szándéka, hogy 2024-ig 100 olyan mobilitási pontot alakítanak ki városszerte, ahol a kerékpár és a roller mellett 200-300 közautó is elérhető lesz - az autómegosztókat a hatékonyság miatt a BudapestGO-ba is integrálnák.

A szolgáltatók közül a GreenGo úgy reagált, hogy már az is segítség lenne, ha a lakossági parkolókba engedélyeznék nekik a megállást az önkormányzatok. A Wigo (korábban ShareNow) pedig úgy fogalmazott, hogy azért is lenne szükség a dedikált parkolóhelyekre, mert felméréseik szerint a felhasználók maximum 300-500 métert hajlandóak sétálni egy közautóért.