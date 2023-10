Drámai visszaesés a magyar autópiacon: kényszerből vesznek egyre öregebb kocsikat az emberek

Alig valaki vesz már új autót, ez pedig tovább öregítette a hazai járműállományt is. Az elmúlt egy évben, és főleg januártól a szerződéskötések volumene jelentősen visszaesett.

A legfrissebb adatok szerint immár 15,6 év a hazai utakon futó járművek átlagéletkora - erről ír az InfoStart. Ennél azonban nagyobb baj, hogy ez egy negatív tendencia, és a szakértő szerint egyelőre nem is tűnik megállíthatónak.

Gablini Gábor, a Gépjármű-márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke szerint mindig is voltak olyan autók, melyeknek alkatrészei vagy akár chipjei csak korlátozottan álltak rendelkezésre. Ez azt hozza magával, hogy időszakosan leállnak egyes gyárak, vagy éppen egy-egy modell gyártása hosszabb időre szünetel.

Emellett egyre kevesebb új autót vesznek az emberek, bár ez nem csak hazánkban, hanem más országokban is jellemző.

Az elmúlt egy évben, és főleg januártól a szerződéskötések volumene jelentősen visszaesett. Szerencsére ennek a mértéke már nem 70 százalék, csak inkább 30, azaz láthatóan megmozdultak a vásárlók

- tette hozzá Gablini Gábor. Úgy látja, ősszel már a gyártók és a kereskedők is kedvezőbb árakkal, akciókkal, finanszírozásokkal tudtak előjönni, ez megmozdítja a keresletet. Az elnök szerint a használt autóknál is volt egy jelentősen túlfutott árazás, ezért ott is beszakadt a kereslet, és csak az egymillió forint alatti autók forgalma esett vissza kevésbé.