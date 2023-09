Erre kevés magyar autós volt felkészülve: ijesztő összegeket fizethetnek, ha beüt a baj

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kis híján 15 000 közúti baleset történt 2022-ben Magyarországon, az egyik biztosító statisztikái szerint 100-ból 5 gépjárművezető tesz kárbejelentést KGFB kapcsán. Ősszel tipikusan növekszik a forgalom, a vadveszély is aktuális, emellett a hidegebb időjárásra is fel kell készülni, hiszen megváltoznak az útviszonyok és rövidülnek a nappalok is. A biztosítótársaság óvatosságra inti az autósokat.

Gyorshajtás, büntetőfékezés, szűk követési távolság: mind gyakori problémák a magyar közutakon. Nem csak veszélyesek, szabálytalanok is és büntetést vonnak maguk után. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Életeket menthet a higgadt, elővigyázatos attitűd, a defenzív vezetés. A sofőrök, akik a minden szereplőt figyelembe vesznek, a forgalom ritmusát követve, a sebességkorlátozást betartva közlekednek, általában nem okoznak balesetet. A vezetési stílus mellett kiemelten fontos, az éberség is, amit az okos eszközök és mobiltelefonok befolyásolhatnak. Rengeteg problémát okoz, ha az autós nem a forgalomra koncentrál – mondta el, Vereczki András, az UNIQA Biztosító kárigazgatója. Így alakultak a számok a járvány után A biztosító adatai alapján covid időszak előtt 15%-kal több kárbejelentés érkezett, mint napjainkban. A visszaesésben szerepet játszik a home office széleskörű elterjedése, valamint a külföldön bekövetkező károkban is visszaesés figyelhető meg. Kárgyakoriság tekintetében kelet-közép európai viszonylatban nem lógunk ki a sorból, átlagosan 300-330 000 eset történik évente hazánkban, ami egyáltalán nem kirívó szám, de Nyugat-Európában a kárgyakoriság alacsonyabb, kedvezőbb. Ennek oka, hogy a közlekedési kultúra érettebb és a biztosítási díjak is jóval magasabbak, így egy kár esetén a bónusz elvesztése sokkal nagyobb költséget jelent. Vadveszély az utakon Az állatokkal kapcsolatos károk az összes bejelentés 5%-át adják. A biztosító kimutatásaiban két kiugró időszak látszik: a tavasz és ősszel a szarvasbőgés ideje is intenzívebb, tehát a következő hónapokban különösen oda kell figyelni. Mi több, még a vadásztársaság is kártérítést követelhet az elhullott állatokért azokon a szakaszokon, ahol vadveszély tábla van. Éppen ezért a kárszakértők javasolják a vadriasztó berendezések használatát, valamint a kiemelt körültekintést és a megfelelő sebesség kiválasztását hangsúlyozzák. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 millió forintot, 25 éves futamidőre, már 8,1 százalékos THM-el, és havi 151 979 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 8,52% a THM; a K&H Banknál 8,57%; a Raiffeisen Banknál 8,72%, az Erste Banknál 9,02%; míg az OTP Banknál 9,3%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A gépjármű műszaki állapota kulcsfontosságú Az autó rendszeres karbantartása elengedhetetlen a biztonságos közlekedéshez. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben a káresemény a gépjármű súlyosan elhanyagolt állapotából következik be, azt a biztosítótársaság figyelembe veheti az elbírálásnál. Bizonyos alkatrészek kiemelt figyelmet igényelnek, ilyenek a futómű, a lengéscsillapítók, a fékek és a gumiabroncsok. Szinte magától értetődő, hogy télen veszélyes nyárigumival közlekedni, ugyanakkor azt kevesebben tudják, hogy nyáron sem érdemes téligumival kísérletezgetni. Kánikulában az aszfalt akár 70-80 fokra is melegedhet, a téligumikat pedig 0 fokra optimalizálják, emiatt pedig megcsúszhat a jármű. Bár más európai országokban szankcionáják az évszaknak megfelelő gumik hiányát, itthon nincs erre szabályozás. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a biztonságos közlekedés egyik alapvető eleméről van szó. A hideg idő közeledtével azt javaslom a sofőröknek, hogy defekttűrő téligumit vásároljanak, hiszen ez a típus kátyúkár esetén védelmet nyújthat - tette hozzá Vereczki András.

Címlapkép: Getty Images

