Hivatalos: újabb kötelező extra drágíthatja az autókat, ez húzós lesz

Készen áll egy új európai irányelv, amely 2024-től bizonyos tonna feletti járművek esetében kötelezővé tenné holttérfigyelő rendszerek felszerelését – írja az autoszektor.hu. Az irányelv azt szeretné elérni, hogy a jövőben kevesebb kerékpárost és gyalogost üssenek el.

A rendelet Londonban már két éve életbe lépett – a brit fővárosba már be sem hajthatnak az effajta vezetéstámogató rendszer nélküli teherautók. London után Milánó is úgy döntött, hogy októbertől reggel 7:30 és 19:30 között az 5 tonnánál nagyobb tömegű személyszállító járművek és a 12 tonnánál nagyobb áruszállító járművek bizonyos zónákon belül csak a holttérfigyelő rendszerekkel közlekedhetnek.

2024 októberétől pedig már a 3,5 tonnás meghaladó áruszállító járművekre is kiterjesztik majd az intézkedést. Az érzékelők utólag is felszerelhetők a járművekre: a portál szerint ezek körülbelül 150 euróba (58 ezer forintba) kerülnek. A portál idéz egy kamionsofőrt is, aki szerint az eszköz inkább idegesítő, mint valóban segítő, mivel olyan dolgokra is figyelmeztető csipogást hallat, amikre nem kellene: például lámpaoszlopra, fára, parkoló motorra stb.