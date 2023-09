Ennyiért árulják a lehasznált Kifli.hu-s furgonokat: megéri megvenni vagy felejtős?

Érdekes hirdetésre bukkant a Pénzcentrum a legnagyobb használtautós portálon: a Kifli.hu korábbi futárautóját hirdették meg, ami balesetezett.

Érdekes hirdetésre bukkant a Pénzcentrum a legnagyobb használtautós portálon: a Kifli.hu egyik futárautóját hirdették meg eladásra, amely korábban balesetezett. A Fiat Doblo Maxiért 2,2 millió forintot kérnek plusz, ha magánszemély venné meg, akkor áfát is kellene utána fizetni. 2021-es évjáratú, kicsit kevesebb mint 51 ezer kilométert futott.

Az autó eleje sérült, de a hirdetés szerint járóképes állapotban van. Viszont jócskán kellhet rá költeni, legalábbis az elején a karosszériaelemeket biztos ki kell cserélni, ahogyan a fényszórókat is. És akkor még ki tudja, hogy a futómű milyen állapotban lehet. Emellett a fotókon látszik, hogy a légzsákok is kipukkadtak, úgyhogy azokból is újat kell venni. Összességében milliós összeg lehet rendbehozni.

Az importőr oldala szerint egy hasonló furgon 8,3 millió forintba kerül újonnan úgyhogy még így is megérheti belevágni a dolgoba.

Forrás: hasznaltauto.hu

Címlapkép: hasznaltauto.hu.