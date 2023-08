A már rég kivezetett benzinárstopot nyögik most a magyarok: ez állhat a kutak horror árai mögött

Kisebb verseny, a nemzetközi helyzet és más tényezők is okozzák, hogy a régióban sok helyen olcsóbb a benzin, mint itthon.

Még decemberben döntött úgy a kormány, hogy több mint egy év után kivezeti a benzinárstopot, és a bejelentés másnapján azonnal vissza is drágult a benzin az addigra jól megszokott 480 forintról. A Fókusz azt nézte meg, miért kell ennyivel többet fizetni ost a benzinért. Mint a riportban elhangzik, jelenleg a 95-ös benzin literje 642 forint, míg a gázolajé 646 forint. A jövedéki adó bevezetése után pedig januártól az is várható, hogy 700 forintnál is többe kerül majd egy liter üzemanyag.

Pletser Tamás, az Erste olaj-és gázipari szakértője szerint azt tapasztalható, hogy a nagykereskedelemben és a kiskereskedelemben is kisebb a verseny, mint az üzemanyagárstop előtt. A kisebb verseny pedig természetszerűleg magasabb árakat eredményez, ez tehát az oka a magasabb árszintnek.

A Fókusz megállapította azt is, hogy a benzinárstop utáni visszadrágulás óta a környező országokban már jóval olcsóbb a nafta: Szlovákiában, Horvátországban és Szerbiában olcsóbban tankolhatunk, mint itthon.