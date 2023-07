Autósok tömegei lőnek bakot a matricavásárlásnál: sok pénzük bánja, pedig csak ennyit kellene tenniük

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) ügyfélszolgálatain évente több mint 25 ezer eset a rendszám elírásából, téves felségjelzésből és kettős matricavásárlásból adódik. Pedig ezek a tévesztések, ahogyan akár a pótdíj keletkezése is, az autópálya-matrica vételekor kellő odafigyeléssel, vagy a hivatalos e-matrica-lekérdező felületen időben történő ellenőrzéssel megelőzhetők lennének.

Pontosan fél évvel ezelőtt, 2023. január 17-én indította el a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) az online e-matrica-lekérdező szolgáltatását a nemzetiutdij.hu oldalon. A szolgáltatás célja, hogy segítse a gyorsforgalmi utak használóit, hogy egyszerűen és gyorsan tudjanak tájékozódni arról, van-e a gépjárművükön érvényes e-matrica. Magyarország egyetlen hivatalos online e-matrica lekérdezőjének népszerűsége töretlen, havonta több mint 60 ezer lekérdezést indít az utazóközönség a NÚSZ Zrt. honlapján. Hétköznapokon veszik legtöbben igénybe a szolgáltatást, a lekérdezések számát tekintve jellemzően a péntek a legforgalmasabb nap.

„Az e-matrica-lekérdező felületet az év elején azért is indítottuk el, hogy a közlekedőknek támaszt nyújtsunk a gyors és egyszerű e-matrica-érvényesség lekérdezésében. Ezzel egyidejűleg számunkra is kedvező fordulatot vett a felület elindulása, ugyanis a telefonos ügyfélszolgálatunkra beérkező matricaérvényességgel kapcsolatos érdeklődések száma jelentősen, a felére csökkent az elmúlt fél évben. Míg tavaly júniusban közel minden negyedik hívást matricaérvényesség kapcsán kaptunk, idén júniusban már csak minden tizedik hívás érkezett ebben a témában.” – mondta el dr. Bozóky Alex, a NÚSZ Zrt. vezérigazgatója, majd hozzátette: „Annak is örülünk, hogy az e-matrica-lekérdezővel párhuzamosan jelentősen nőtt a honlapunkon vásárolt vignetták száma. Ez kedvező a nálunk vásárlóknak is, hiszen a nemzetiutdij.hu-n nincs pluszköltség a vásárlás során. Azt láttuk, hogy az év első felében a közlekedők 56 százalékkal több e-matricát vettek a nemzetiutdij.hu oldalunkon, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában.”

Azt fontos tudni, hogy a nemzetiutdij.hu weboldalon elérhető e-matrica-lekérdező az egyetlen felület, mely bármilyen módon vásárolt érvényben lévő autópálya-matricát megjelenít, függetlenül attól, hogy az e-matricát a nemzetiutdij.hu-n vagy a társaság ügyfélszolgálatain, viszonteladó partnerein keresztül, benzinkúton, az interneten, vagy SMS-ben, mobilapplikáción keresztül vették-e. A NÚSZ Zrt.-hez beérkező kettős vásárlásokkal kapcsolatos üzenetekből az derül ki, hogy sokszor abból adódik a felesleges matricavásárlás, hogy az ügyfelek nem a hivatalos lekérdező felületen ellenőrzik az úthasználati jogosultság meglétét.

A lekérdező felületén a lejárt és későbbi érvényességi időponttal kezdődő autópálya-matricák nem jelennek meg, csak a lekérdezés pillanatában érvényben lévő vignetták. A lekérdezéshez először el kell fogadni a sütibeállításokat, csak ezután lehet megadni a felségjelzést és a rendszámot (a rendszámból csak a betűket és a számokat kell begépelni, kötőjel vagy szóköz nélkül).

A NÚSZ Zrt. nagy hangsúlyt fektet a digitalizációra, folyamatosan dolgozik szolgáltatásai bővítésén, színvonalának emelésén. Az e-matrica-lekérdező elindításával egy olyan projekt valósult meg, amely a felhasználók számára kényelmes és hasznos megoldást biztosít, azon túlmenően, hogy a cég működése hatékonyságának növeléséhez is hozzájárul.