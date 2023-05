Ez sem a kisembernek készült: ennyibe kerülnek itthon a Maserati új szuperautói, megszereztük az árlistát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Maserati márka kizárólagos hazai forgalmazója itthon is bemutatta a kívül-belül megújult GranTurismót. Az új túrakupét a forradalmi V6 Nettuno motorral szerelték fel, jelenleg két változatban kapható: a 490 lóerős Modena, és a valaha volt legerősebb modellvariáció, az 550 lóerős GT Trofeo. Hamarosan rendelhető lesz hazánkban is a Maserati első 100 százalékban elektromos modellje, a 760 lóerős GT Folgore is. A leleplezésen megtudhattuk a hivatalos árlistát is.

Hivatalosan is bemutatkozott Magyarországon a legújabb Maserati GranTurismo. A márka kizárólagos hazai forgalmazója, a Wallis Motor alig pár hónappal a világpremiert követően mutatta be itthon is az olasz luxus sportautót. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nagy F. Béla, cég a Maserati üzletág-vezetője kiemelte, hogy az új GT a sportautókra jellemző nagy teljesítményt ötvözi a hosszú utakra is alkalmas kényelemmel, mind az erőteljes belsőégésű motorral szerelt változatokban, mind pedig a 100 százalékban elektromos megoldásokkal szerelt modellverzióban. Az új kupét a forradalmi V6 Nettuno motorral szerelték fel, amely két változatban kapható: a Modena modellverzió a 490 lóerős, 3,0 literes V6 Nettuno Twin Turbóval szerelt; a csúcsverzió Trofeo pedig 550 lóerős és 8 fokozatú automata sebességváltóval van szerelve. E két modellváltozat már itthon is elérhető a rajongók számára - sorolta Nagy F. Béla, aki szerint Magyarországon már több példányt is rendeletek belőlük, ezek hamarosan átadásra kerülnek új tulajdonosaiknak. Mindemellett – várhatóan még az idén – a modell itthon is választható lesz 100 százalékban elektromos akkumulátor-alapú hajtáslánccal is: ez a GranTurismo Folgore, melynek rendszere egy 800 voltos technológián alapul, és a Formula E-ből származó legkorszerűbb műszaki megoldásokkal lett kifejlesztve. Ez három nagy kapacitású, 300 kW-os állandó mágneses motorral van felszerelve, az akkumulátor névleges kapacitása 92,5 kWh, kapacitása 560 kW, így képes folyamatosan körülbelül 760 lóerőnyi meghajtást továbbítani a kerekek felé. Az akkucsomag egyedi elrendezése miatt a jármű minden más villanyautónál alacsonyabban ül, ami fokozza a gyorsulást és a sebességet. Nagy F. Béla ismertette a Maserati GranTourismo 2023-ra vonatkozó árlistáját is: a GranTourismo Modena bruttó 74 485 0000 Ft-ért,

a Trofeo 92 833 000 Ft-ért,

az akár még idei átvétellel rendelhető teljesen elektromos Folgore modellváltozat pedig 93 562 000 Ft-ért lesz elérhető az érdeklődők számára. Címlapkép: Gresó Áron

