Kőkemény razzia indul a magyar bezinkutakon: erre fog most lecsapni a hatóság

Egy vidéki városban vizsgálatot rendelt el több helyi töltőállomás árképzése kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy fogyasztói panasz kapcsán. A vizsgálatokat kiterjeszthetik a többi kútra is, mert benzinkutakat is felvette a hatóság az ellenőrizendő szereplők listájára - írja a VG a szervezet sajtóosztályának közlése alapján. Az üzemanyagárakban még csökkenés is várható emiatt.

A GVH üdvözli az üzemanyagárak csökkenését. A tiszta verseny őreként továbbra is mindent megtesz azért, hogy az infláció csökkenése a következő hónapokban is folytatódjon mind az élelmiszerek, mind az üzemanyagok területén. Ennek érdekében várhatók további hatósági intézkedések is – tette hozzá a versenyhivatal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ahol a GVH vizsgálódni kezd ugyanis, ott csökkenhetnek az árak, ez a hatóság szerint nem véletlen. „A múlt héten lezárt, a tej és a tejtermékek piacán végzett gyorsított ágazati vizsgálat során is jellemző volt, hogy a GVH célzott vizsgálata, különböző hatósági eljárásai hozzájárulhattak az inflációs nyomás mérséklődéséhez, a fogyasztói árak csökkenéséhez” – írták lapunknak. EZ IS ÉRDEKELHET Újabb intézkedésről döntöttek a magyar benzinkutakon: erre számítsanak az autósok A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 11 forinttal csökken, a gázolajért pedig bruttó 8 forinttal kell kevesebbet fizetnie a benzinkutaknak szerdától.

