Ön tudja melyik autómárka volt tavaly a magyarok kedvence? (x)

Nem volt tavaly népszerűbb autómárka a Toyotánál Magyarországon. A véglegesen a hazai forgalomban maradó új autókról valós piaci képet adó kivonásokkal tisztított újautó piacon a Toyota már 2020 óta őrzi elsőségét, 2022-ben azonban a teljes magyaroroszági személyautó- és kishaszongépjármű újautópiacon is az első helyen végzett a környezettudatos japán autómárka. A Toyota ráadásul úgy bizonyult a legkelendőbb újautómárkának tavaly Magyarországon, hogy eladásait mintegy 5%-kal növelte a 11%-kal visszaeső piacon.

Egy hónappal a versenytársak előtt a személyautóeladások tekintetében

A kivonásokkal tisztított piacon még látványosabb a márka sikere, az itt elért 14,4%-os piaci részesedés annyit tesz, hogy minden hetedik véglegesen a magyarországi utakra kerülő új autó Toyota. A környezetbarát, a városi forgalomban akár 50-80%-ban tisztán elektromos, emissziómentes közlekedést lehetővé tévő öntöltő hibrid elektromos autóival taroló, ám a közelmúltban plug-in hibrid elektromos és akkumulátoros elektromos autókat is bemutató Toyota ráadásul tetemes előnnyel végzett az első helyen. Legközelebbi versenytársát ugyanis nagyságrendileg egyhavi átlagos értékesítéssel előzte meg. Szemmel láthatóan tehát beérett a Toyota évekkel ezelőtt megkezdett stratégiája, amelynek jegyében mára nincs olyan fontos személyautó kategória, ahol a japán autógyártó ne kínálna környezetbarát alternatívát.

Meghatározó szerep a haszongépjármű piacon

A teljes piac és a személyautók tekintetében tehát megkérdőjelezhetetlen a japán márka dominanciája, míg a kivonásokkal tisztított kishaszongépjármű piacon 12,5%-os részesedéssel a harmadik helyen végzett a japán autómárka. Ezzel a Toyota az elmúlt évek látványos sikereire építve a hazai kishaszongépjármű piacon is az egyik meghatározó szereplővé vált., köszönhetően az olyan modelleknek, mint az 2022/2023-as ’Év Pickupja’ díjat is elhozó, szegmensét letaroló Hilux, vagy épp a hamarosan akkumulátoros elektromos kivitelben is megrendelhető Proace és Proace City áru- és személyszállító kivitelei.

2022-ben a Magyarországon regisztrált új autók 20,4%-át, azaz nem kevesebb, mint 26.338 autót vontak ki a forgalomból 7 hónapon belül, ami kétségkívül torzítja a piaci képet. Jóllehet 2022-ben a Toyota a kivonásokat is magában foglaló piacon is az első helyen végzett, a gyártó továbbra is a kivonásokkal tisztított piacot tartja mérvadónak.

