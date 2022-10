Erre nagyon ráfizetnek a magyar autósok: 29 százalékkal drágulnak a sztrádamatricák

Nem egységesen, és nem az augusztusi éves infláció (15,6 százalék) mértékével emelték meg az útdíjhasználati díjat, hanem azt elég differenciáltan tették: egyes matricák csupán 5, míg mások 20, 40 vagy akár 70 százalékkal fognak többe kerülni jövőre. Számtások szerin a NÚSZ ezzel a lépéssel jövő évre az infláció duplájának megfelelő mértékű bevételemelkedésre számíthat.

Összességében az ideinél 29 százalékkal fognak többe kerülni az autópálya-matricák – számította ki az Mfor, miután a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) közérdekű adatigénylésükre adott válaszában a lap rendelkezésére bocsátotta, hogy a különféle időtartamra szóló, különböző típusú matricákból mennyit vásároltak idén augusztus 31-éig.

Az értékesített matricák zöme heti (10 napos), illetve havi időtávra szól. Az év első nyolc hónapjában értékesített 11,3 millió matricából 6,4 millió darab volt heti (56,7 százalék), míg csaknem 2 millió darab szólt egy hónapra (17,5 százalék). Emellett természetesen nagyon népszerűek voltak a megyei matricák is, melyekből 2,3 millió darab fogyott (20,6 százalék). Az eladott éves matricák száma kevesebb mint 580 ezer, ez az összes matrica 5,1 százaléka.

A NÚSZ adatszolgáltatásából az is kiderül, az úthasználati jogosultságok elsöprő többségét, konkrétan a 11,3 millió matricából kis híján 10 milliót (88,3 százalék) a D1 díjkategóriára, azaz személyautókra vásárolták meg. Ezekből is 5,7 millió (az összes matrica 50,6 százaléka) heti matrica volt. A nagyobb kisbuszokra, kisteherautókra vonatkozó D2 kategóriából összesen 1 millió darabot adtak el augusztus 31-éig, ez az összes eladott matrica 9,2 százaléka. Némileg meglepő, de a buszok a B2 típusú matricákból meglepően keveset vásároltak, a nyolc hónap alatt eladott mindössze 47 ezer darab az összes úthasználati jogosultság 0,4 százaléka.

Az év első nyolc hónapjában 79 milliárd forint folyt be a sztrádamatricákból. Ebből 60 milliárdot a személyautósok fizettek ki, ebből is majdnem 22 milliárdot heti matricára. Ha azt feltételezzük, hogy nem változnak a sofőrök matricavásárlási szokásai, azaz jövőre is ilyen mennyiségben vásárolják ezeket a termékeket, de már a jövő évi áron, akkor a matricabevétel jövő augusztus végére 102 milliárd forint lesz, ami 29 százalékos emelkedést jelent pusztán az árak differenciált emelése miatt.

Vagyis a NÚSZ a jövő évre az infláció duplájának megfelelő mértékű bevételemelkedésre számíthat.