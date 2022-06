Szenvednek a kutak a kettős árazással: sok iskolai kiránulás maradt el az árstop-szabályok miatt

Nem fenntartható a kettős árazás a magyar benzinkutakon, vissza kellene térni a piaci működéshez - mondta a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egy reggeli műsorban a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára pedig arról beszélt, az iskolai kirándulásokat is megnehezíti, hogy a buszok kikerültek a hatósági árazás alól.

Nem fenntartható a kettős árazás a benzinkutakon, főleg a kis kutak járják meg, mivel ők fizetik meg az árstop költségét. Ha jogkövetők akarnak lenni, akkor érdemben ellenőrizni kell a tankolók jogosultságát az olcsóbb üzemanyagra, ezt pedig egy benzinkút nem tudja elvégezni – magyarázta az ATV reggeli műsorában Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.

A 480-as hatósági árakat ütik fel alapvetően a kasszások, mert nem akarnak konfrontálódni a betérő tankolókkal

– mondta. Egri Gábor szerint mindenképp vissza kellene térni a régi piaci és működési feltételek irányába, mikor még a benzinkutaknak adott volt egy marzs. A feldolgozás, kitermelés terén szárnyalnak az olajcégek, egy nemzetközi társaság bármikor dönthet úgy, hogy egy kevésbé jövedelmező boltját bezárja, azonban a magyar családi vállalkozások esetében ez nem így van.

Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára a műsorban elmondta, a közúti fuvarozásban egyszerűbb a helyzet, áthárítják a költségeket az ügyfelekre, az üzemanyagindex már beillesztődött, a közúti fuvarozásban is már napi árazás van. Mint emlékeztetett, gondot okoz az is, hogy a buszok is kiestek a hatósági ár alól.

Tehát hiába kezdődtek volna meg az iskolai kirándulások, sokan inkább egy napra mentek mondjuk, mikor meghallották, hogy mennyibe kerül a fuvardíj

- mondta. Ennek kapcsán a kormánnyal tervez egyeztetni a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, hogy az iskolai kirándulások áfáját töröljék el.