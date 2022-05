Megrohanták a magyar kutakat a szlovákok: óriási sorok alakultak ki

A csütörtöki bejelentés hatására, miszerint péntektől már csak magyar rendszámú autók tankolhatnak hatósági áron, sorok alakultak ki a magyar határhoz közeli kutatnál. A szomszédos országokban élők kihasználták az utolsó lehetőséget, hogy kedvezményes áron tankolhassanak.

Ezen a héten csütörtökön jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben, ami leírja, hogy pontosan milyen szabályokat kell betartani a benzinkutaknál alkalmazott hatósági árak esetében. A friss részletszabályok szerint a kutasoknak egyfelől az útról is jól láthatóan fel kell tüntetniük a hatósági, maximum 480 forintos üzemanyagárat, amit nagy méretű számokkal kell kiírniuk. Ezzel szemben a kútoszlop kijelzőjén nem ezt fogjuk látni, hanem a piaci árat.

A rendelet kitért arra is, hogy a kút üzemeltetőjének tájékoztatást kell kihelyeznie a kútoszlop közvetlen közelében, illetve az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység bejáratánál és a pénztároknál. Ezt angolul és magyar nyelven is ki kell helyezni, és el kell magyarázni benne a kétféle árazás okát.

A rendelet szerint mától már csak magyar rendszámú autók tankolhatnak kedvezményesen.

Ha pedig a benzinkutas nem tudja eldönteni, hogy a megtankolni kívánt autó valóban magyar illetékességű-e, akkor a rendelet szerint elkérheti a gépjármű honosságát igazoló iratokat. Ha ezt valaki nem tudja igazolni, akkor a piaci árat kell fizetnie. Végezetül a rendelet azt is kimondja, hogy ha valaki nem tud hatósági ára terméket értékesíteni, akkor annak nem kell eldöntenie, hogy magyar vevővel van-e dolga.

A bejelentés hatására sokan indultak el, hogy még hatósági áron meg tudják tankolni az autójukat, amiről ez a TikTok-videó is tanúskodik:

Hatalmas sorok és káosz

Hatalmas sorok és káosz volt jellemző csütörtök este több, határ menti megye benzinkútján, ahova sokan érkeztek a szomszédos országokból, hogy még utoljára tankolhassanak a kedvezményes árú magyar benzinnel - írta a hírtv.hu megyei lapok beszámolói alapján. Pénteken már nyugodt volt a helyzet a töltőállomásokon, mindössze kisebb fennakadásokat lehetett tapasztalni.

Pénteken kora délutánig már öt autó drágábban kapta a benzint. Ők külföldiek voltak, németek, de nem kapták fel a fejüket. A magyar sofőrökről elmondhatom, már tudják, hogy a forgalmit is be kell mutatni, nem elégedetlenkedik senki, talán mindenki érti, miért is fontos mindez, mi van a döntés mögött

– számolt be a benzinárat érintő változás első tapasztalatairól egy dél-baranyai kisváros kutasa.

Megrohantak, szinte megszálltak bennünket is csütörtök este a szlovák és az ukrán sofőrök, pedig a mi üzemanyag-állomásunk elég messze esik mind a két határtól

– mondta el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei magánbenzinkút üzemeltetője.

A bejelentés után sok szlovák érkezett hozzánk tankolni, egy időben szinte csak ők érkeztek. Többen kannákba akartak üzemanyagot tölteni, az egyik kutunknál ki kellett írni szlovákul, hogy „nincs kanna”

– nyilatkozta egy győri töltőállomás kútkezelője.