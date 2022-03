Rengeteg autót hív vissza ismét a BMW: ezekre a modellekre kell figyelni

Kigyulladhat a kocsik motorja, a hűtőrendszer hibája miatt; a gyártó átvállalja a javítás költségeit, a márkaszervizek áprilistól várják az autótulajdonosokat.

Súlyos hibát fedeztek fel a 2006 és 2013 között gyártott BMW-knél; a motor hűtőrendszere nem működik megfelelően, emiatt az túlmelegedhet, és ki is gyulladha.

A Bloomberg információ szerint az autógyártó már 2019-ben figyelmeztette erre a kocsik tulajdonosait, és vissza is hívta szervizelni a hibás autókat, de, mint kiderült, a cserealkatrészek sem működnek megfelelően. Szerdán ugyanis a BMW újabb felhívást tett közzé az Egyesült Államokban, 917 000 járműre vonatkozóan. Ezekbe a kocsikba a német gyártó egyik beszállítójának, a stuttgarti székhelyű Mahle GmbH-nak a hűtőrendszerét szerelték be. Ezeket javítanák most ki.