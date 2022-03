Akadozhat az üzemanyag-ellátás Magyarországon: gond lehet a hosszú hétvégén?

24.hu Link a vágólapra másolva

Akadozhat az üzemanyag-ellátás a hosszú hétvégén: a hatósági ár miatt ugyanis több nagykereskedő is csökkentette, vagy meg is szüntette a kiszállítást a benzinkutaknak. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint hálózatos kutakon is volt a múlt hét végén átmeneti készlethiány. A Független Benzinkutak Szövetsége is megerősítette: gondok lehetnek az ellátással a 4 napos hétvégén.

Getty Images

