Forgalmi engedély ügyintézés: A forgalmi engedély száma hol található, a betelt forgalmi engedély cseréje 2021

A forgalmi engedély egy olyan dokumentum, amelyet a legtöbb magyar napi szinten a kezébe vesz, hiszen minden sofőrnek szüksége van rá a szabályos vezetéshez – azonban a vezetés és a forgalmi engedély kapcsán is mindig van mit tanulnunk.

Hogyan újítható meg a forgalmi engedély, mi a teendő, ha elhagytunk azt, vagy éppen ellopták? A forgalmi engedély ügyintézéshez létszükségletű forgalmi engedély szám hol található az okmányban? A Németországból vásárolt autók német forgalmi engedély száma hol található? Cikkünkben eláruljuk, hogy a forgalmi engedély szám hol található, mit jelentenek a különböző forgalmi engedély kódok és hogyan történik a betelt forgalmi engedély cseréje!

A forgalmi engedély rendeltetése

A forgalmi engedély az a hatósági engedély, ami bizonyítja, hogy a gépjármű, lassú jármű, pótkocsi vagy segédmotoros kerékpár jogszerűen vesz részt a forgalomban. Megkülönböztetésre kerül az állandó forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély: akármelyik forgalmi engedély rendelkezik a járműről, a forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség dátumáig használható az szabályosan.

Forgalmi engedély nélkül nem vezethetjük a járművet, illetve ha a forgalmi engedély elveszik, vagy eltulajdonítják, kötelességünk a forgalmi engedély pótlása. Amennyiben a forgalmi engedély betelik, a forgalmi engedély ügyintézés során a betelt forgalmi engedély cseréje 2021 évben is fontos feladat. A forgalmi engedély tartalmazza a forgalomban lévő jármű minden releváns adatát, mint például a forgalmi engedély száma vagy a sebességváltó fajtája.

A rendősrég bármikor kérheti tőlünk egy közúti ellenőrzés során a forgalmi engedélyt, ezért tartsuk mindig a kezünk ügyében!

Hol van a forgalmi engedély száma?

A forgalmi engedély száma az első oldal jobb felső sarkában található, az Eurotax szám fölött.

A német forgalmi engedély száma hol található?

Magyarországon és Kelet-Európában igen népszerű a nyugati, főként osztrák és német használt autók behozatala, éppen ezért gyakori kérdés, hogy a német forgalmi engedély száma hol található. A forgalmi engedély mind a magyar, mind más európai gépjárműveknél hasonló struktúrára épül, azonban nálunk külön magyar forgalmi engedély számot kell igényelnünk a jármű honosítása során.

A forgalmi engedély első oldala

A – a jármű rendszáma;

B – az első nyilvántartásba vétel dátuma;

C és alpontjai – a forgalmi engedély jogosultjának pontos megnevezése, adatai, címe;

C.4 – a forgalmi engedély jogosítottjának minősége:

a) tulajdonos;

b) nem a jármű tulajdonosa;

c) a forgalmi engedélyben nincs a jármű tulajdonosaként azonosítva.

D.1 – a gépjármű gyártmánya;

D.2 – a gépjármű típusa;

D.3 – kereskedelmi leírása;

E – alvázszám;

F.1 – együttes tömeg;

G – saját tömeg;

H – az okmány érvényességi ideje;

I – első magyarországi nyilvántartásba vételének a dátuma;

K – típus-jóváhagyási szám;

P.1 – hengerűrtartalom (ccm);

P.2 – legnagyobb leadott teljesítmény (kW);

P.3 – hajtóanyag;

Q – teljesítmény/tömeg aránya;

S.1 – ülőhelyek száma a vezetővel együtt;

S.2 – állóhelyek száma;

J – a jármű kategóriája;

O – vontatási adatok:

O.1 fékezett;

O.2 fékezetlen;

P.5 – motorkód/szám;

R – a jármű színe;

V.9 – környezetvédelmi osztályba sorolás.

A gyártás éve.

A vontatási adatok:

0 – fék nélkül;

1 – ráfutófékkel;

2 – ráfutó fékkel;

3 – nyeregterhelés.

Eurotax kód.

A sebességváltó fajtája:

0 – mechanikus;

1 – félautomata;

2 – automata;

3 – szekvenciális.

A forgalmi engedély kódok jelentése

Minden autómodellre vonatkozik egy egyedi Eurotax kód. Mivel minden autómodellnek több variációja van, többféle felszereltségi formával, motorral, több százezer ilyen kódot különböztetünk meg. Ezek a forgalmi engedély kódok egyértelműsítik, hogy pontosan milyen autóról van szó, hihetetlenül leegyszerűsítik egy-egy jármű beazonosítását.

A forgalmi engedély második oldala

A forgalmi engedély kiállításának éve;

a kiállító aláírása;

a hatósági bélyegző helye;

a műszaki érvényességi idő;

az érvényesítő címke sorszáma;

a hivatalos feljegyzések helye;

a harmonizált közösségi kódok magyarázata.

Forgalmi engedély ügyintézés

A forgalmi engedély ügyintézését a magyar járási hivataloknál és a XIII. kerületi okmányirodában is elvégezhetjük, illetve az Ügyfélkapunk keresztül is meggyorsíthatjuk a folyamatot. A forgalmi engedély cseréje, meghosszabbítása vagy a forgalmi engedély pótlása a jármű üzembentartójának a feladata (ez lehet a tulajdonos vagy más személy, akit a jármű jogszerű üzemeltetése kapcsán a nyilvántartásba bejegyeztek).

Az ügyintézésre jogosult személynek a forgalmi engedély ügyintézés során – ugyanúgy, mint bármilyen más hivatalos okmány esetében – igazolnia kell személyazonosságát vagy be kell mutatnia az ügyintézésre feljogosító meghatalmazást (jogi személy esetében is szükségesek az igazoló dokumentumok, közjegyzői hitelesítéssel). Speciális esetekben, például 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépkocsi, autóbusz, vontató, pótkocsi esetében a székhely- vagy telephelyváltozáshoz (pl. egyéni vállalkozók, cégek esetében) az illetékes önkormányzat engedélye is kell.

A betelt forgalmi engedély cseréje 2021

Ha bármilyen okból kifolyólag cserére szorul a forgalmi engedély, szükséges a folyamat elindításához:

az előző forgalmi engedély;

az adatváltozást igazoló okirat (ha adatváltozás miatt kell cserélni);

a forgalmi engedély illetékének, lassú jármű igazolólap igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését tanúsító igazolás;

a törzskönyv (ha a jármű vagy a tulajdonos adataiban bármilyen változás következett be).

Forgalmi engedély meghosszabbítás 2021

A forgalmi engedély meghosszabbítása gyakorlatilag ugyanezen az úton történik, viszont szükséges hozzá az érvényes műszaki vizsga és az azt igazoló dokumentum felmutatása.

A forgalmi engedély pótlása 2021

Ha elhagytuk, vagy netán ellopták autónk forgalmi engedélyét, ne késlekedjünk azt jelenteni a rendőrségen, majd intézzük az ügyet az okmányirodában. A forgalmi engedély ügyintézés ez esetben is a fent leírtak szerint történik, viszont itt nem tudjuk felmutatni az előző forgalmi engedélyt. Eltulajdonítás esetén kötelező csatolni a rendőrségi feljelentést is.

A forgalmi engedély kiállítás költsége

Forgalmi engedély illeték: 6.000 Ft;

Az igazolólap kiállítási díja: 4.800 Ft.

Forgalmi engedély illetékmentesség

A forgalmi engedély kiállítása nem kerül pénzbe: