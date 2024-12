Áll a bál a brit királyi családban: kihagyja a közös karácsonyt András herceg, ez az oka

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

András york-i herceg távol marad a királyi család hagyományos karácsonyi összejövetelétől Sandringhamben. A döntés hátterében az állítólagos kínai kémmel való kapcsolata körüli viták állnak. Eközben volt felesége, Sarah, York hercegnéje is kihagyja az ünnepséget, amit sokan a volt férje iránti szolidaritás jeleként értékelnek - számolt be a The Guardian.

A 64 éves András herceg nem vesz részt a bátyja, Károly király norfolki magánbirtokán tartandó ünnepségeken, ahová a család 45 tagját várták a karácsonyi időszakra. A döntés egy olyan időszakban született, amikor a herceg ismét a figyelem középpontjába került egy állítólagos kínai kémmel való kapcsolata miatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A múlt héten egy felsőbírósági meghallgatáson derült fény arra, hogy Yang Tengbo, akit kitiltottak az Egyesült Királyságból, állítólag András herceg közeli bizalmasa volt. Yang személyazonosságát korábban névtelenségi rendelet védte, amit egy bíró hétfőn oldott fel. Az üzletember tagadta a kémkedés vádját. Nyilatkozatában kijelentette: "Semmi rosszat vagy törvénytelent nem tettem, és a belügyminisztérium által ellenem felvetett aggályok megalapozatlanok." A bírósági dokumentumok szerint Yang olyan közel állt a herceghez, hogy felhatalmazást kapott arra, hogy a nevében eljárjon egy nemzetközi pénzügyi kezdeményezésben, amelyet potenciális kínai partnerekkel és befektetőkkel folytatott. Az üzletember rendszeresen látogatott az Egyesült Királyságba, és részt vett számos királyi rezidencián tartott rendezvényen, többek között András születésnapi partiján is. JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 899 096 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 55 762 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,82%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 914 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) András herceg hivatala a múlt héten közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy minden kapcsolatot megszakítottak a férfival. A közlemény szerint a herceg "hivatalos csatornákon" keresztül találkozott Yanggal, és "soha semmi kényes természetű dolgot nem beszélt meg" vele. A yorki herceg és volt felesége, Sarah állítólag arra készülnek, hogy együtt töltsék a karácsonyt a Royal Lodge-ban, a berkshire-i Windsor Great Parkban található közös otthonukban. Egyelőre nem tudni, hogy András részt vesz-e Károly hagyományos karácsony előtti ebédjén, amelyet csütörtökön rendeznek a Buckingham-palotában a nagycsalád számára. Források szerint Beatrice hercegnő és Eugenie hercegnő, akiknek fiatal családjaik vannak, már tervezték, hogy idén először együtt töltik a karácsonyt az apósukkal.

Címlapkép: Getty Images

