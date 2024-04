Elárasztják Európát az olcsó kínai autók: keményen üzent a németeknek Hszi Csin-ping

A Kína és Németország közötti együttműködés nem jelent kockázatot, hanem stabil kapcsolatokat és jövőbeli lehetőségeket biztosít, miközben az EU aggódik a kínai áruk piacra áramlása miatt - jelentette a Reuters.

Hszi Csin-ping kínai elnök és Olaf Scholz német kancellár enmrég pekingben tartottak csúcstalálkozót. A vezetők a két ország közötti együttműködés jövőbeli lehetőségeit és annak stabil kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatását hangsúlyozták. Hszi kiemelte, hogy Kína és Németország gazdasági kapcsolatai hosszú távúak, valamint stratégiai szempontból fontosak, és az ipari és ellátási láncok mély összefonódásán alapulnak.

Az Európai Unió aggodalmait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kínai termékek, köztük az elektromos járművek és más zöld technológiák veszélyeztetik az európai vállalkozásokat azáltal, hogy elárasztják a piacot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint ez a helyzet tisztességtelen állami támogatásokkal van összekötve.

Hszi Csin-ping erre válaszul védelmébe vette Kína exportját, mondván, hogy az hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és a zöld átalakuláshoz. Hangsúlyozta a protekcionizmus elleni éberség fontosságát és arra szólított fel, hogy a termelési kapacitást objektíven kell kezelni.

Olaf Scholz óvatosságra intett az EU-n belüli protekcionista intézkedésekkel kapcsolatban, ugyanakkor hangsúlyozta a verseny tisztaságának fontosságát. A német kancellár látogatása során több kínai városba is ellátogatott, például Csungkingba is, ahol megtekintette egy német vállalat helyi üzemét. A látogatáson magas rangú német üzleti vezetők is részt vettek, akik egyetértettek abban, hogy Kína fontos piac Németországnak.

A találkozón szó esett az ukrajnai konfliktus békés rendezéséről is. Xi felszólította az érintetteket a béke mielőbbi helyreállítása érdekében való együttműködésre és támogatta egy olyan nemzetközi békekonferencia megszervezését, amelyen minden fél egyenlő mértékben vesz részt.