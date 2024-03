Hadat üzent Orbán Viktor: Brüsszelig fogunk menetelni

Március 15-e alkalmából hosszú évek után újra Budapesten, a Nemzeti Múzeum előtt beszélt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

2019 után 2024-ben ismét a Nemzeti Múzeum előtt mondott beszédet Orbán Viktor március 15-e alkalmából. Orbán beszédje elején arról beszélt, hogy "a mai világ azt hirdeti, hogy az emberi élet, de legalábbis a politikai élet legfontosabb kérdése, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre?". A magyar miniszterelnök szerint azonban "nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Valójában ezen múlik minden. Ezen múlt minden már 1848-ban is."

Orbán arról is beszélt, hogy hazáról csak addig lehet beszélni, amíg valaki szereti azt a hazát. Azt is mondta, hogy a magyar haza történelmileg örökös fenyegetettség árnyékában él. Úgy folytatta, Magyarország "nem elég nagy, hogy a mérete, nem elég számos, hogy a sokasága, és nem elég gazdag, hogy a pénze garantálja a megmaradását." Orbán Viktor a nyugattal ellentétben arról is beszélt szónoklatában, hogy a magyarok az nem teszi szabaddá, ha mindenki azt csinál, amit akar". Szerinte az a fontos, a magyarok akkor érzik magukat szabadnak, ha semmilyen háziúr nincs a fejük felett.

A legnagyobb dolog, ami megtörténhet velünk, hogy magyarnak születünk

- folytatta Orbán, aki azt is mondta a Nemzeti dalra utalva, hogy kicsit kardnak, és kicsit láncnak nem lehet lenni, választani kell a szabadság és a rabszolgaság között. "Mi vagyunk a homok a gépezetben. Mi vagyunk a bot a küllők között. Mi vagyunk a tüske a köröm alatt. Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül a Góliát. (...) Mindenki azzal jár jól, ha békén hagy bennünket" - tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy meglátásta szerint szuvenerista fordulat előtt állunk a világ több országában Amerikában és Európában is. Ezzel kapcsolatban a magyar miniszterelnök azt az üzenetet fogalmazt meg, hogy

El kell foglalnunk Brüsszelt, ha meg akarjuk őrizni Magyarország szuverenitását. (...) Most Brüsszelig fogunk menetelni, és mi magyarok fogjuk megcsinálni a változás az Európai Unióban. Itt az ideje, hogy a helytartótanács Brüsszelben is reszketni méltóztassék.

(Címlapkép - Máthé Zoltán, MTI/MTVA)