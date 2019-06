Visszatérhet a vasárnapi boltzár még az idén: ezért kampányolnak az üzletek

Nem volt még olyan régen, hogy törvényben tiltották meg a vasárnapi munkavégzést. 2015-ben vezették be a vásárlókat és boltosokat egyaránt megosztó rendelkezést, aztán egy év múlva vissza is vonták. Most azonban újra felmerült a kérdés, ezúttal a boltláncok kezdeményezésére: a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (vkf) ülésén egységes álláspont alakult ki arról, hogy szükséges a vasárnapi nyitvatartás megváltoztatása.

A munkaadókat képviselő oldal a tegnapi fórumon egyhangúlag támogatta, hogy a piaci szereplőknek tárgyalniuk kell a nyitvatartás rövidítéséről a hét utolsó napján. A javaslatot a Munkástanácsok kezdeményezésével mind a három szakszervezeti konföderáció egységesen jegyzi — tudta meg a Magyar Nemzet. Megkezdődtek az érdemi egyeztetések a boltok önszabályozásáról. A fórumon az Áfeosz-COOP Szövetség, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, továbbá a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is támogatta a javaslatot, hogy a kiskereskedők a jövőben önszabályozó módon korlátozzák esti nyitvatartásukat vasárnaponként. Megkezdődnek a tárgyalások kezdődnek a magyar és külföldi áruházláncokat, önálló kis boltokat, szaküzleteket jegyző szakmai szervezeteknél

A javaslat következtében még az idén változhat a vasárnapi nyitvatartás.

A kezdeményezést a Munkástanácsok Országos Szövetségének egyik tagja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete vetette fel a munkaerőhiány megoldására, velük együttműködik a Liga Szakszervezetek, illetve a Magyar Szakszervezeti Szövetség is.

A lakosságot is bevonó ágazati összefogással, körültekintő egyeztetéseket követően a jövőben a piaci önszabályozás alapján módosulhatnak Magyarországon a hétvégi vásárlás körülményei

- jelentette ki Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke. Azt is elmondta:

A legfontosabb közös célunk, hogy a vásárlók számára is kedvező megállapodás szülessen. Ennek érdekében a XXI. Század Intézettel már zajlanak az egyeztetések egy, a lakosságot és a piacot reprezentatív módon vizsgáló felmérésről, amelynek eredménye érdemben befolyásolja majd a vkf-tárgyalások kimenetelét.

A kormánynak nincs jogalkotási szándéka a vasárnapi nyitvatartás kapcsán. Mivel jelentősen megnőttek a bolti bérek, emiatt a munkavállalók már szívesebben töltenék a hétvégét a családjukkal a túlórázás helyett. Ráadásul a bérek növekedése a túlóradíj emelkedését is hozta, így az üzleteknek sem gazdaságos hosszan nyitvatartani vasárnap. Vevői oldalon is csökkent az érdeklődés a vasárnap esti vásárlási lehetőség iránt.

Ha egyezség születik, tagvállalataink biztosan betartják majd az önként vállalt, rövidített nyitvatartást

- mondta Zs. Szőke Zoltán, az Áfeosz-COOP Szövetség elnöke. a munkáltatói szövetség vezetője. Azt is elmondta, hogy a kereskedelemben jelen lévő munkaerőhiány orvoslását célzó önszabályozó megállapodásnak ugyanakkor kizárólag akkor van értelme, ha azt valamennyi piaci szereplő, de főként a vásárló is támogatja.