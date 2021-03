Megtudtuk: itt és ekkor nyithat a hivatalos Tesla-szalon Budapesten

A Pénzcentrum iparági forrásai szerint hamarosan megnyílik Budapesten a hivatalos Tesla-szalon. Azt már régóta tudni, hogy a gyártó dolgozik a magyar kirendeltség beindításán, ám most az is kiderült, pontosan hol nyithat meg a bemutatóterem. A hazai hivatalos márkaszerviz megnyitásának időpontja nem ismert még, de azt már elárulták, hogy Budán, a Vár környékén lesz majd.

Régóta rebesgetik, hogy hivatalos szalont, illetve márkaszervizt is nyit a Tesla a magyar fővárosban - eddig csak nemhivatalos viszonteladók voltak jelen hazánkban. Tavaly decemberben az amerikai gyártó karrier-oldalán meg is jelentek az álláshirdetések a magyarországi leányvállalathoz, ám azóta nem érkezett hír sem a szalonról, sem a márkaszervizről. Most azonban a Pénzcentrum iparági forrásokból úgy értesült, hogy már nem kell sokat várni:

megtudtuk, hogy a budapesti Tesla-szalon a XII. kerületben, a MOM Parkban lesz, és április 16-án tervezik megnyitni.

A hivatalos Tesla márkaszervizről egyelőre nem sokat tudni, a gyártó honlapján "hamarosan" felirat áll a budapesti egység mellett. Viszont azt már elárulták, hogy a szerviz az I. kerületben lesz, az Attila útnál, a Dózsa György tér magasságában.

A szalonról és a márkaszervizről is elküldtük kérdéseinket a Teslának, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Címlapkép: Tesla.com