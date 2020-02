Meglépték a boltok: évente egyszer van ilyen akció az Aldiban, Tescóban

Zala lett a legromantikusabb megye Magyarországon, a legkevésbé pedig Hajdú-Biharban érdekli a lakosokat a Valentin-nap. Az is kiderült, hogy egy átlagos magyar valamivel több mint 12 ezer forintot költ Valentin-napra - derült ki egy friss kutatásból. A nők általában virágra, édességre és ékszerekre, míg a férfiak inkább elektronikai cikkekre, ruhákra vagy ajándék utalványokra vágynak. A kérdés így már csak az maradt, hol éri meg mindezeket beszerezni. Azért, hogy erre választ adhassunk megnéztük, hogy a legnagyobb magyar áruházak milyen tematikus, Valentin-napi akciókkal várják vásárlóikat.

Valentin nap környékén egyes kifejezések, mint szerelmi vallomás, szerelem, virág és egyéb romantikával kapcsolatos keresések gyakorisága emelkedő tendenciát mutat a Google használók körében Magyarországon is. Míg néhány helyen az érdeklődés meglepetésszerű értékeket mutat, számos esetben a várt eredményt hozta - a Picodi.com szakértői idén azt vizsgálták, hogy melyik megyékben élnek a legromantikusabb magyarok, már ami a Google-kereséseket illeti. Kiderült, hogy a legtöbb ilyen jellegű keresés Zala megyében volt, majd pedig Budapest és Csongrád következik a sorban.

Habár Zala megye nem tartozik a nagyobb megyéink közé és populációjában sem tör babérokra, úgy tűnik egy valamiben az élen járnak és tudják mi az igazi románc. Hogy ez az alacsony népsűrűségnek, a változatos domborzatú csodás tájnak, a kissé óceáni éghajlatnak, vagy netán a Zalai bornak köszönhető e, azt nem tudjuk, de talán mindezek összességének is betudható, hogy a Zalai ember tudja mi fán terem a romantika

- írták a Picodi szakértői, majd pedig az is kiderült, hogy a megyék között Hajdú-Biharban volt a legalacsonyabb az érdeklődés a szerelem ünnepe iránt. Emellett Pest megyében és Komárom-Esztergomban sem túl romantikusak a lakosok, vagy szimplán nem a Google-ön keresik az ilyesmit.

Ennyit költenek ajándékokra a magyarok

Egy tavalyi kutatásból pedig az derült ki, hogy a magyar férfiak átlagosan 14 063 forintot költenek Valentin-napi ajándékokra, míg a nők 12 763-at, ellenben csak a magyarok 35 százaléka üli meg csupán a szerelem ünnepét, 65 százaléknyian nem. Azok, akik ünneplik 86 százalékban a szerelmüket lepik meg az ünnep alkalmából, de 14 százaléknyian a barátoknak is kedveskednek valamivel.

Kiderült az is, hogy a nők vágyott ajándékait vezetik a virágok, az édességek és az ékszerek, de sokan örülnének parfümöknek és ajándék utalványoknak is. A férfiak ezzel szemben valamilyen elektronikai eszköznek örülnének a jeles napon, de sokan szeretnének ruhát, ajándék utalvány, parfümöt vagy akár készpénzt is kapni.

A közelgő ünnep kapcsán, valamint a vágyott ajándékok lajstromba vétele után kíváncsiak voltunk arra, hogy a legnagyobb magyar áruházak milyen tematikus ajánlatokkal várják a párjaiknak kedveskedni vágyó vásárlókat. Hiszen a legidetakarékosabb megoldás, ha a bevásárlással egybekötjük az ajándékozásra való felkészülést is.

Lássuk hát!

A Tescóban most minden Milka csokoládé, keksz, praliné, nagytáblás csokoládé vásárlása esetén (999 forintos érték felett) minden vásárláskor ajándékba adnak még egy tábla csokit. Emellett minden plüssre 20 százalékos kedvezményt adnak. Van egy rakat virág is akcióban: a rózsa szálja 599 forintért kapható, a tulipáncsokrot 649 forintért adják, a 11 szálas rózsacsokor pedig 1699-ért kapható. A 150 grammos Raffaello 699 forint, a Ferrero Prestige desszert (ami 246 gramm) 2299 forintért kapható a Tescóban.

Az Aldiban 2999 forintért lehet karórákat kapni, egy csokor tulipán vagy rózsa (7 szálas) 699 forintba kerül, míg egy szál rózsa 599-be. Vannak még különféle cserepes virágok is: a legolcsóbb a 199 forintos cserepes jácint, a korallvirág és az ibolya 749-ért kapható az amarillisz pedig 999-be kerül az Aldiban. Vegyes trüffel praliné (200 gramm) 799-ért kapható, de van 400 grammos pralinéválogatás is 699 forintért, a konyakmeggy 599 forintba kerül. Emellett többféle illatgyertyával is kedveskedhetsz a párodnak 299 forintért!

A Lidl sem fukarkodott az ünneki akciókkal: 13 szál rózsát 699 forintért kapható, a törzses azálea 999 forintért kapható, de van pillangó orchidea is, kerámiában 2999 forintért. Egy csokor tulipán 699 forintba kerül a Lidl-ben. Minden nő álma, az egérfigurás virágmix (milyen szép név!) 1399 forintért kapható és van valentin-napi Cymbidium is "Love" felirattal, ez 1499 forintért lehet a tiéd.

Az Auchanban van 9 centis cserepes jácint 289 forintért, amiket különféle színű cserépben vehetsz meg, van 249 forintért cserepes primula is - szintén többféle cseréppel. Különféle hagymás növényeket is vehetsz 279 forintért. Édesszájúak tiramisut is vehetnek 999 forintért, fél kilót adnak ennyi pénzért.

A Sparban egy csokor tulipán (9 szál) 699 forintért kapható, van valentin-napi csokor is 2490 forintért. és cserepes virágot is adnak szép cserépben 2190-ért. A Nestlé L'atelier pralinéból 1599 egy csomaggal, van Stühmer desszert is, ami 1299 forintba kerül. Vihetsz ajándékba Marlenka mézes golyókat is: 235 grammnyi 1399 forintba kerül a Sparban.