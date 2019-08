Kiskedvenced életét mentheti meg ez a magyar találmány (x)

Kevesen tudják, de az epilepszia korántsem csak embereknél alakulhat ki, hanem kutyáknál, macskáknál, sőt, lovaknál is. A kutyáknál bármely életkorban, bármely fajtánál előfordulhat, de megfelelő kezeléssel kordában tartható. A gond az, hogy a legtöbb gazdinak fogalma sincs, mikor volt rohama a kiskedvencének, és az mennyi ideig tartott, - hiszen nem lehet a nap 24 órájában a kutyája mellett - pedig ezek az adatok nagyban növelhetik a kezelés hatékonyságát. Egy magyar találmány ezt a problémát oldja meg: segítségével a gazdik és a kezelőorvosok minden rohammal kapcsolatos információra könnyedén szert tehetnek.





Kőszegi Attila néhány évvel ezelőtt egy éjjel arra ébredt, hogy a kutyájának epilepsziás rohama van. Állatorvoshoz fordult, de kiderült, Magyarországon csak igen kevesen foglalkoznak kiemelten a neurológiai betegségekkel. Így jutott el dr. Kiss Gabriellához, az Epilepsziás Kutyákért Alapítvány alapítójához, aki közel harminc éve tanulmányozza, illetve gyógyítja az epilepsziát kisállatok körében.

Az én kutyámnak általában éjjel voltak rohamai, amikor én aludtam. Márpedig a kezelés szempontjából fontos, hogy a kezelőorvos tudja, mikor történt epilepsziás roham, mennyi ideig tartott, sőt, az is segít, ha tudják, milyen volt az a roham, mennyire volt heves

- mondta a Pénzcentrumnak Kőszegi Attila. Így jutott eszébe az EpiDress ötlete, ami egy kis érzékelő műszerrel felszerelt, kényelmes és több méretben elérhető kutyaruha, amely roham esetén különböző módokon figyelmezteti a gazdit. Munkához látott és elkészítette a prototípust, amit most már másfél éve tesztel saját kutyáján.

Két modell készült el: az egyik bluetooth-szal csatlakozik a gazdi telefonjára, és a kutya adatai alapján jelez, ha rohama van. Ez tökéletes megoldás a mi esetünkben, mert az én kutyámnak mindig éjjelente vannak rohamai. A másik megoldás egy SIM-kártyával működő modell, amely lehetővé teszi, hogy a gazdi akkor is értesítést kapjon a rohamokról, ha távol van a kiskedvencétől

- mondta Kőszegi. Mind a két változathoz tartozik egy applikáció, amelyben a kutya személyes élettani értékei és információi segítségével egy teljes képet adó napló is készül az összegyűjtött adatokból, vagyis a rohamokról, azok hosszáról és intenzitásáról.

Ez a betegség emberek és állatok, köztük kutyák, macskák, lovak életét képes megkeseríteni és nincs két egyforma epilepszia. Épp ezért fontos, hogy a lehető legtöbb adat álljon a kezelőorvos rendelkezésére, aki azokat kielemezve tudja kezelni a betegséget

- jegyezte meg Kőszegi, hozzátéve, az, hogy a gazdik és az állatorvosok minden rohamról tudomást szerezzenek, több szempontból is fontos:

akkor is, ha már antiepileptikus kezelés alatt áll a kisállat - ezt a humán betegek is megerősítették - életmentő tud lenni, hogy akár a roham alatt vagy még inkább a roham előtt megkapják a gyógyszereiket;



az ún. roham frekvencia (a rohamok sűrűsége) nyomonkövetése kulcsfontosságú a beteget kezelő szakember számára, aki ez által tud prognózist felállítani és segíteni rajta, vagy szélsőséges esetben megmenteni őt;

az epilepszia nem más, mint egyfajta elektromos vihar az agyban, azaz egy működészavar, hiszen normális esetben az idegpályák a nekik megfelelő mennyiségű elektromosságot "kapják" funkcióik ellátásához, ám az epilepsziás agy ezt szabályozni nem képes, így addig tombol benne ez vihar, amíg csak képes rá. Vagyis hatalmas károkat képes okozni egy egyébként egészséges agyállomány esetében is;

a megfelelő terápia mellett a beteg kiegyensúlyozott, jó kedélyű, saját érzelmei ura és elenyésző esetben vagy egyáltalán nem rohamozik. Ám ha mégis, akkor adott esetben időben be tudja neki adni a megfelelő gyógyszert a gazdi.

Augusztus végére 10, a rohamokat jelző kutyaruha készül el, és hamarosan elkezdik fejleszteni az eszközt a lovak számára is - tudtuk meg az ötletgazdától, aki elárulta, mostanra minden készen áll a kutya-ruhák sorozatgyártására. Ez persze költséges, épp ezért a szükséges tőkét közösségi finanszírozás útján szeretné megszerezni. Több kampány is indult, és a magyar fogyasztók kiszolgálása mellett tervei szerint a holland és az angol, illetve idővel az amerikai piacra is nyit majd. Az eszköz jelenleg három különböző méretben lesz elérhető, és hamarosan hozzálátnak a lovak számára készülő prototípus fejlesztésének is.

(x)