Karácsony 2020: így tervezd meg az idei büdzsét, hogy elkerüld az anyagi csődöt

Az idei karácsony rengeteg kihívás elé állítja a magyar háztartásokat. A héten bevezetett korlázotó intézkedések miatt nehezebbé válik az ajándékok beszerzése, sokan kénytelenek szűkebb családi körben ünnepelni, és nagyobb anyagi terhet jelenthet akár az élelmiszerek megvásárlása is. Bár a pénzügyi tervezés minden évben fontos ebben az időszakban, idén érdemes különösen körültekintőnek lenne. A karácsonyi ajándék büdzsé összeállításához nyújtanak most segítséget a Pénzcentrum tanácsai.



Annak ellenére, hogy a járvány leszűkítette azok körét, akit idén megajándékozunk, idén mégis 8 százalékot többet terveznek költeni átlagosan a magyarok, mint tavaly. Hogy miért, annak sok összetevője van, de az egyik oka biztosan az árak emelkedése. 2020-ban átlagosan 52 300 forint fejenként a karácsonyi ajándékokra szánt keret, ami azt jelenti, hogy sokan 10 ezer forintot sem terveznek költeni, míg mások 100 ezer forintnál is többet.

Önmagában azzal nincs is gond, hogy ki mennyit és mire költ: a probléma abból adódik, ha valaki többet költ annál, mint szeretne, vagy mint amennyije van, és adóssággal kezdi az új évet. Ezzel pedig rengetegen vannak így: legtöbbször csak az ünnepek után bánják meg a kiköltekezést, és jönnek rá, hogy mennyi pénzt szórtak el feleslegesen. A legutóbbi szavazásunkon az olvasóink 4 százaléka válaszolta azt, hogy számára a legnagyobb stresszt karácsonykor a kiköltekezés jelenti. A Pénzcentrum karácsonyi költségvetés tippjei segítenek, hogy idén ne így legyen!

Készíts haditervet!

Akárcsak Kevinnek a betörők ellen, számunkra a karácsonyi túlköltekezés ellen az első és legfontosabb lépés a (hadi)terv készítése. Tervezés nélkül ugyanis hiába várná bárki, hogy idén majd kevesebbet költ, elkerüli az impulzusvásárlást, vagy hogy nem fog még december 23-án is kétségbeesetten próbálkozni egy-egy hiányzó ajándék beszerzésével.

1. Ameddig a takaród ér

Ahhoz, hogy az ember meg tudja határozni, hogy mekkora keretből gazdálkodik idén, nem elég visszagondolni, tavaly mennyit költött, és az sem, hogy elhatározza, hogy márpedig maximum csomagolással, mindennel együtt 50 ezer forintot szán rá. Ahhoz, hogy valóban ne csússzon bele túlköltekezésbe az ember, több kell.

Először is az, hogy felmérje a kereteket. Ebben az évben rengeteg váratlan esemény következett be, amely anyagi bizonytalanságot hozott sokak számára. Lehetséges, hogy idén nem fogsz tudni annyit szánni ajándékokra, mint tervezted, mert csökkent a bevételed, nőttek a kiadásaid, vagy egyszerűen a bizonytalan jövő miatt inkább félretennél.

A spórolásra mindig van indok, akkor is, ha nincsenek anyagi gondjaid.

Szóval le kell ülni, és kiszámolni: mennyi bevételre számítasz karácsonyig? Igen, az összes bevételedre. Utána pedig levonni a kötelező kiadásokat: rezsit, konyhapénzt, benzinpénzt stb. Fontos, hogy számold bele: a december nem átlagos hónap. Jóval több megy el ilyenkor élelmiszerre, és aki nem átalányt fizet, a fűtésszámla is magasabb lehet.

Amint ezzel megvagy, megkapsz egy olyan összeget, amivel elvileg szabadon gazdálkodhatsz. Azt javasoljuk, hogy ennek az összegnek maximum a felét használd fel a karácsonyi ajándékokra, a másik felét pedig tedd félre rendkívüli kiadásokra. Ha eddig spóroltál karácsonyra, vagy nem jelent gondot, hogy a félretett pénzedből költs valamennyit, akkor is húzz egy határt! Semmiképp se költsd az összes megspórolt pénzed ajándékokra.

Azt is tudjuk, hogy vannak, akik másként nem tudják megoldani: folyószámla hitelkeretüket, hitelkártyájukat használják ebben az időszakban, vagy áruhitelt, személyi kölcsönt igényelnek. Bár ezt a lehetőséget nem javasolnánk, de ha nincs más megoldás érdemes a legjobb ajánlatot kiválasztani. A különböző lehetőségeket könnyen össze lehet hasonlítani a Pénzcentrum személyi kölcsön, és hitelkártya kalkulátorában! Ne csak a törlesztőrészleteket, hanem a THM-eket, kamatperiódust és teljes visszafizetendő összegeket is vegyük figyelembe egy ilyen döntés előtt!

2. Kinek, mit, mennyiért

Hogyha a keret már megvan, akkor el lehet kezdeni összeírni, hogy kik kapnak idén ajándékot, van-e már ötlet ezzel kapcsolatban, és hogy nagyjából mennyit költhetünk erre. Érdemest ezt valamilyen táblázatban vezetni. Természetesen ne csak a terveket vigyük fel: jegyezzük fel azt is, ha valamit megvettünk, hogy az mennyibe került, így láthatjuk, mennyit költhetünk még a keretből.

Határozz meg előzetes célokat



Fogd fel úgy, mint egy kihívást, hogy idén igenis lefaragsz a költségekből! Válasz ki az alábbi listából egyet vagy többet, és tartsd magad hozzá(juk)!

Készíts saját kezűleg ajándékot! Ha nincs kézügyességed, egy fotóalbumot akkor is össze tudsz állítani.

Le a kényszerajándékokkal! Nincs szükség a plusz bögrékre, ágyneműhuzatokra, enciklopédiákra...

Adj tovább valamit! Pl. egy könyvet, mi fontos számodra, egy régi játékodat, kéziszerszámot, amit te nem használsz, de másnak most hasznos lehet.

Adj egyenajándékot! Pl. kapjon a családban mindenki egy szép díszt, miről otthon felakasztva a karácsonyfára mindig eszébe jut, hogy nálad is lóg egy ilyen.

Ne idegenkedj a digitálistól! Ha tudod, hogy valaki egy e-könyvnek, előfizetésnek, online kurzusnak, stb. örülne, ne adj mellé valamit csak azért, mert nem fizikai ajándék. (Már több, mint 20 éve élünk a 21. században.)

Ne adj csak azért nagy értékű ajándékot, mert viszonozni akarsz! Idén ne ülj fel ennek a versengésnek.

Ne vegyél olyasmit, ami szerinted többe kerül, mint az értéke! Így nem kell utána őrlődnöd, hogy megérte-e.

Adj fenntartható ajándékot! Így nem csak a szeretteidnek adsz, hanem a bolygónak is.

Le a drága csomagolópapírokkal, ajándéktasakokkal! Nincs elég egyszer használt ajándéktáska a szekrényedben? Ha nem elégszel meg egy masnival, akkor is csomagolj idén minimalistán.

Adj időt! Bár a programszervezés korlátozott jelenleg, nagyobb ajándék lehet elmenni valakivel az állatkertbe, rászánva erre egy délutánt, mint egy kenyérpirító.

Ne hozz másokat kellemetlen helyzetbe túl drága ajándékokkal, amit nem tudnak viszonozni. (Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szeretteid közül másoknak is romolhatott az anyagi helyzete.)

Határozz meg fejenként is egy keretet! Így nem költesz túl sokat valakire, például azért, mert túl sok jó ötleted van.

Ezek közül néhányat igazán nem lehetetlenség teljesíteni, és a pénztárcádat is kímélheted. Hogyha pedig megvannak a nevek, az ötletek, a keret, és az elhatározások is - akkor kész a haditerv! Már csak végre kell hajtani. Jegyezd fel a naptáradba is az ezzel kapcsolatos intéznivalókat, hogy mindent be tudj szerezni, el tudj készíteni karácsonyig.

Gondolj azokra, akiknek idén még szűkösebb az ünnep

Tény, hogy 2020-ban rengeteg embert érintett rosszul anyagilag a járvány és a válság. Akkor is ha téged nem, és akkor is ha te is köztük vagy, gondolj azokra, akiknek most még rosszabb. Az elvesztett munkahelyek, az elszálló infláció, a megtakarítások megcsappanása súlyos teher, ami az ünnepet is beárnyékolja.

Gondold végig, van-e a szeretteid közül, akinek anyagi gondjai vannak most. Lehet, hogy idén a nagymamák jobban örülnének egy közös nagybevásárlásnak, mint egy elektromos ágymelegítőnek? Lehet, hogy rokongyerekek inkább laptopra, vagy jogosítványra spórolnának. Lehet, hogy a március óta munkanélküli sógorod jobban örülne, ha megmozgatnád a kapcsolataidat annak érdekében, hogy felvegyék valahová. Lehet, hogy a legjobb barátaid azért nem kérnek kölcsön, mert úgy gondolják, most neked is nehéz.

Rengeteg egyéni élethelyzet van, amelyet csak az lát, és tud, aki legközelebb áll, vagy még az sem. Utolsó tanácsunk ebben az évben az anyagiakkal kapcsolatban: ne habozz kérdezni. Kevesen vannak, akik nem örülnek a meglepetéseknek, de 2020-ra valószínűleg már bőven elég volt belőlük.

Kérdezd meg, ki minek örülne a legjobban!

Arra kell bátorítanunk azokat, akik fontosak nekünk, hogy mondják el, mire van szükségük. Akkor is, ha az pl. élelmiszer, vagy egy új csizma. Ez idén ne legyen tabu! Még akár arra is rákérdezhetsz, ki örülne inkább pénznek.

Ez pedig legyen fordítva is igaz. Ha te vagy idén olyan anyagi helyzetben, hogy célzott ajándékoknak jobban örülnél, akkor mondd el ezt a családodnak, barátaidnak. Tedd könnyebbé ezzel az ünnepet a magad és a szeretteid számára is!

Az ember sokkal hajlamosabb anyagi áldozatokat hozni, mint lelkieket, például inkább vesz fel hitelt, mint hogy ne legyen meg mindenkinek a tökéletes ajándék. Ezt a rossz hozzáállást éppen ideje megtörni. Így még az is előfordulhat, hogy 2020 a karácsonyi rossz beidegződésekben is gyökeres változást hoz, és innentől már egyetlen ünnep sem az anyagi csődről szól majd, hanem az együtt töltött időről, figyelmességről, empátiáról.

<br />

Címlapkép: Getty Images