Indul a pénzosztás: 30 milliárdot szórnak szét ezen a hétvégén

Továbbra is érdemes játszani, hiszen ismét nem született telitalálat sem az Ötös- és Hatoslottón, sem pedig az Eurojackpot játékon. Előbbi két játék esetében immár 19 hete, utóbbinál pedig két hónapja nincs olyan játékos, aki helyesen tippelt.

Újabb sikertelen hétvégét tudhatnak maguk mögött a lottójátékosok, amiből egyenesen következik, hogy tovább emelkedtek az e heti sorsolás várható főnyereményei. Érdemes röviden áttekinteni, hogy a közelmúlthoz viszonyítva mekkora összegekről beszélhetünk.

Az Ötöslottó e heti várható főnyereménye 2,35 milliárd forint. Ugyan az idei évben született ennél az összegnél nagyobb nyeremény - 2019. 16. játékhetében 4,194 milliárd forintot nyert egy szerencsés - ezt leszámítva azonban több mint két éve, 2017 augusztusában fordult elő utoljára, hogy kétmilliárd forintot meghaladó jackpotnak örülhetett egy játékos.

A vasárnapi sorsoláson 1,675 milliárd forintért játszhatnak a Hatoslottó kedvelői. A játék történetét vizsgálva különösen szerencsésnek mondható az idei év, hiszen 2019 márciusában már született egymilliárd forintot meghaladó nyeremény. Erre ugyan nem olyan régen volt példa - egészen pontosan 2017-ben -, azonban az elmúlt 10 évben többször is előfordult, hogy akár több évet is kellett várni a kilenc számjegyű főnyereményre. Például 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben sem született ilyen mértékű nyeremény, de a 2014 és a 2016 közötti időszakra is igaz ugyanez.

Az Eurojackpot esetében bruttó 90 millió euró, azaz 29,7 milliárd forint a tét. Mindössze 8 heti halmozódás alatt érte el ezt a szintet a várható jackpot, amely az idei évben már harmadik alkalommal kínálja ezen a játéktípuson megnyerhető maximális összeget. Az Eurojackpot magyarországi bevezetése óta erre egyetlen alkalommal, a tavalyi évben volt példa.

