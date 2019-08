Így ússzák meg az iskolakezdés kiadásait az élelmes magyarok

Közeleg a szeptember, sok család a nyaralásból hazatérve már javában az iskolakezdésre készül, és bizony egy elsős nebuló ruháztatása, tanszercsomagja akár 100 ezer forinttal is megterhelheti a családi költségvetést, amihez a háztartások egy része hitelt vesz fel. Az OVB Magyarország tapasztalatai szerint sok szülő nem tudja, hogy ezek a ráfordítások az önsegélyező pénztári megtakarításból is fedezhetőek, ráadásul az egyéni befizetések után élhetnek a 20%-os személyi jövedelemadó-visszatérítés lehetőségével, amely összeg teljes egészében akár az iskolakezdés finanszírozására is fordítható.

A KSH adatai szerint Magyarországon ma közel másfélmillió diák tanul, a pénztárak pedig a tavalyi év végén csupán valamivel több mint egymillió tagot tartottak nyilván, akiknek jelentős része ráadásul nem is számít aktívnak. Az egyéni befizetések a 2018-as év végére egy tagra vetítve hozzávetőlegesen 60 ezer forintot tettek ki, ami azt jelenti, hogy számottevő adóvisszatérítésre nem tehettek szert. A tagok az igénybe vett kifizetések túlnyomó részét az egészséghez kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra költötték, egyéb célokra, mint például az iskolakezdésre vagy a gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokra pedig még 10%-ot sem.

A tanévkezdés az iskolatáskák, az írószerek, a ruhák, vagy a kollégiumi és albérlettel járó költségek mellett egyéb olyan kiadással is járhat, amire év közben nem is gondoltunk. Az OVB Vermögensberatung Kft. arra is felhívja a figyelmet, hogy az önsegélyező pénztárakban lévő megtakarításunkat természetesen nem csak erre fordíthatjuk, bármikor jól jöhet egy kifizetés, legyen szó akár gyermekvállalásról vagy hiteltörlesztésről.

A család más tagja is segíthet a megtakarításban

Az önsegélyező pénztárak által kínált megtakarítás az egyik legsokoldalúbb öngondoskodási forma. A legtöbb egészségpénztár kínálja is portfóliójában ezeket a termékeket. A tagok a saját számlájukon is gyűjtögethetnek, de akár a család többi tagja is hozzájárulhat a nagyobb anyagi veszteségek elkerüléséhez, legyen az egy hirtelen jött betegség, munkanélküliség vagy valamilyen súlyos káresemény. Az önsegélyező pénztári egyéni befizetésünk után igényelhetjük a 20%-os személyi jövedelemadó-visszatérítést is, maximum 150 ezer forint értékben.

Az OVB Magyarország véleménye szerint akkor is érdemes az önsegélyező pénztárak adta lehetőségeket választani, ha a közeljövőben nem tervezünk családot alapítani és iskoláskorú gyermekünk sincs, hiszen akár a lakáshitelünk törlesztésére, gyógyszerekre vagy betegség miatt kieső jövedelem pótlására is felhasználható ez az öngondoskodási forma.