Igazi sör-sokk zúdul majd a magyar vásárlókra: ki fogja ez bírni pénzzel, minőséggel?

Igen változatosan fogja érinteni a piaci szereplőket a kereskedelmi törvény változása. A kisüzemi magyar sörfőzdék örülnek, egyes étteremtulajdonosok viszont már kevésbé, a multik pedig nem fognak a földhöz vágódni - írja a 24.hu

Most úgy látszik, igen változatosan fogja érinteni a piaci szereplőket a nemrég elfogadott kereskedelmi törvény sör-módosítása, melynek lényege, hogy ezután nem lehet a forgalmazókkal kizárólagossági szerződést kötni, csak akkor, ha a vendéglátóhelyen egy kisüzemi sörfőzde termékét is árulják csapolva, és ennek mennyisége eléri az eladott sör 20 százalékát.

Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Egyesületének elnöke a törvénymódosítás elfogadásának a napját piros betűs ünnepnek nevezte, de azért nem örül ennek mindenki annyira.

A lap által megkérdezett 1-2 budapesti étterem szerint nekik jól jött a kizárólagos szerződésekből befolyó pénz az induláshoz, és egyébként is van olyan étterem tulajdonos, aki szerint a kisüzemi sörök változó minőségűk, nem lehet belőlük sokat inni és egyébként is drágák.

Olyan éttermi hangok is vannak, akik szerint a nagy multikra ez nem lesz igazán hatással, sőt sok étterem azt mondja, továbbra is innen fog elsődlegesen söröket venni, de félnek tőle, hogy most már nem fognak mindenféle reklámárut, napernyőt kapni.

A kisüzemi sörfőzdéknek egyébként nem céljuk az árcsökkentés, de vezetők azt hangsúlyozták, hogy nekik is vannak olcsóbb, egyszerűbb söreik. Attól sem tartanak, hogy a módosítás miatt nem tudnak kellő mennyiségű sört előállítani.

Címlapkép: Getty Images