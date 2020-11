Ezek a magyar borok nagyon jól fogynak: mutatjuk a titkukat

Manapság többen vásárolnak bort a szemükre hagyatkozva, mint valaha, háttérbe szorítva olyan szempontokat, mint a szőlőfajta vagy a pincészet. Mutatjuk azokat a magyar borcímkéket, amelyek különlegességükkel kitűnnek a piacon, ezzel csábítva el a vásárlókat.

Hiába szól a mondás, hogy "a jó bornak nem kell cégér", manapság egyre inkább úgy tűnik, nagyon is kell. Több kutatás is bizonyította, hogy a bort vásárlók, különös tekintettel az Y generáció tagjainak választására nagyon is hatással van a "csomagolás". Vagyis sokan boros címke alapján döntenek, melyik italt vegyék - írja a HelloVidék.

