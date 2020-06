Ezek a legnépszerűbb használt autók 1 millió alatt: veszik őket a magyarok, mint a cukrot

Úgy látszik, hogy a nagy koronavírus-járvány okozta válság valamelyest kezd lecsengeni a használtautó-piacon. Rengeteg ember tűnt fel ugyanis júniusban, akik vásárolni szeretnének. Merőben mást képet mutat azonban, hogy sokan milyen autókért is akarnak fizetni. Egyfelől vannak, akik gyakorlatilag roncsközeli verdákat használnának kifulladásig, mondván, jobban megéri mint tömegközlekedni, megint mások hajlandók többet adni a drágább darabokért. Szakértőkkel jártunk utána, mi is a helyzet a használtautó-piacon a nyár elején.

Bár a koronavírus-járvány, illetve az azt követő, márciustól júniusig tartó válság-időszak rendesen hazavágta az autóbizniszt, mostanra már az látszik, hogy az emberek újra nekiláttak gépjármű igényük kielégítésének. Ráadásul a Pénzcentrum azt is megtudta, hogy bár sokan kifejezetten az 500 ezer forint alatti kocsikra lőnek, ezzel szemben, a jóval drágább, már inkább felső kategóriákba tartozó autókért is bődületesen nagy a kereslet. Na, de mi van a kettő között?

Olcsóság mindenek felett?

Lapunknak több kereskedő is megerősítette, bizony jócskán csak megnövekedett azon vásárlók száma, akik kifejezetten 500 ezer forintos használtautóra lőnek, mondván, mindegy, csak menjen. Ezzel egybevág egyébként a használtautó.hu friss elemzése is, melyben azt írták, hogy az elmúlt hónapok drasztikus visszaesése után a júniusi keresési számok már a tavalyi eredményeken is túlmutatnak: a hirtelen növekvő kereslet arányosan elsősorban az 500 ezer forintnál olcsóbb használt autókat érinti. Ennek pedig alapvetően két oka van:

nem csak a személyes városi mobilitás felértékelődése, de a

külföldi autós utazások elmaradása és a forint/euró váltószám is.

Ugyanerről a tendenciáról számolt be a Pénzcentrum megkeresésére a JóAutók.hu is, akik arról tájékoztattánk lapunkat, hogy

kereskedő partnereink felénk is megerősítették, hogy valóban létezik egy ilyen vásárlói réteg: akár “roncsközeli" állapotban is megveszik az autót, ha még legalább fél évig kitart a műszaki vizsgája és várhatóan üzemképes állapotban is marad, a megcélzott maximum ár fél millió forint környékén alakul. Most olyan járművek is könnyebben elkelnek, ahol a hirdető például motorcserét is feltüntetett - a lényeg, hogy a vevő az adott áron hozzájusson egy működőképes autóhoz.

Mondhatnánk, hogy ez logikus, de azért nem mindenki a legolcsóbb kategória nyulára szeretne lőni Magyarországon. Olyannyira nem, hogy e markáns csoporttal szemben is bőven akadnak olyan vásárlók, akik hajlandók többet fizetni a jobb minőségben lévő, fiatalabb járművekért.

Fontos azonban kiemelni, hogy a piac a JóAutók platformját nem a legolcsóbb, működőképesség határát adott esetben éppen hogy súroló autók meghirdetésére használja

- tájékoztatta lapunkat Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy "a piacon a legolcsóbb mellett a legdrágább kategória is dübörög, utóbbi azért, mert aki ebben a kategóriában keres, azt a recesszió kevésbé tartja vissza a vásárlástól. A középkategória az, ahol a forgalom erősen visszaesett, itt most a kivárás dominál."

A szakember szerint érdekes ezen felül az is, hogy most a lízinget is könnyebben bevállalják az emberek, a THM moratórium év végi lejártáig ugyanis kedvező és belátható feltételekkel juthatnak autóhoz.

Most akkor kinek, mi kell?

Ahogy említettem, platformunkon a legolcsóbb, 500 ezer forint alatti tranzakciók kevésbé jellemzőek, keresőnk szűrőjében leggyakrabban az 500 ezer és 1 millió forintos minimumot állítják be a látogatók, a hozzájuk kapcsolódó maximumok leggyakoribb értéke pedig 1,5 és 2 millió forint

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Halász Bertalan, aki megosztotta velünk a portál júniusi top 5 keresett autóját is. Ezek sorrendben:

Skoda Octavia

Opel Astra

Ford Focus

Suzuki Swift

Volkswagen Golf

Érdemes egyébként ezzel a listával összehasonlítani a használatautók.hu kiadott listáját is, ahol sorrendben az 5 legkeresettebb, 500 ezer forint alatti modell szerepelt, amik a következők voltak:

Volkswagen Golf,

Opel Astra,

Volkswagen Passat,

Ford Focus,

Skoda Octavia.

Címlapkép: Getty Images