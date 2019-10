Döntöttek a magyar vásárlók: lassan befellegzik a hagyományos boltoknak?

Nem tudnak fékezni a webáruházak. Harmadával ugrik meg 2019-ben a webköltekezés, és még csak jön a black friday és a karácsony. A várható 710 milliárd forintos webforgalom már 6 százalék körüli részesedést jelent a teljes boltos kiskereskedelmi piachoz képest.

Egy évtizeddel ezelőtt még 1 százalék alatt mozgott a webáruházi vásárlás aránya a boltos kiskereskedelmi költekezés egészén belül. 2019-ben súlya már 6% környékén lesz előreláthatóan, a növekedés üteme pedig 30 százalék felett is lehet valamivel - írja a blokkk.com. Ez egyáltalán nem szokatlan - egyes vélekedésekkel szemben -, hiszen a statisztika szerint 2011-től nézve az éves növekedés tempóját kivétel nélkül 30-40 százalék közötti növekedést mutatott a mérleg.

A háttérben több ok is fellelhető a kiugró tempó magyarázatára. Világszerte jelentős a webáruházi növekedés, az amerikai piacon az elemzők szerint emiatt zárnak be tömegével a hagyományos boltok. Ott van persze a kínai piac is, ahol úgyszintén fergeteges a tempó. És ha a vásárló látja, mi történik odaát, akkor itthon is megkeresi a lehetőségeket.

Magyarországon is nyilván döntő okként az húzódik meg a háttérben, hogy a vásárlók egyre jobban kedvelik ezt a fajta kényelmet, a mit a web nyújt, a digitalizáció a családi pénztárcákat és a háziasszonyok észjárását sem kíméli. Folyamatosan lépnek új szereplők a hazai piacra is.

Mi lesz a hagyományos boltokkal?

A webáruház 30% feletti növekedési üteme azt is jelenti, hogy a hagyományos boltos kör 6% körüli tempója mellett bizony piacot is rabol. A webáruházas cégeknél kétféle működési rend alakult ki. Az egyik az önálló webáruház, ahol nincs mellette cégen belül hagyományos bolt. De ok nagylánc saját webáruházban is kínálja portékáját, például az élemiszeresek közül vagy az elektronikai cikkek piacán is.

A kettős csatornának sok előnye is van, főleg az más mellett, hogy inkább cégen belül vándoroljon a vásárló a hagyományos boltból a netre. 2019-ben a várható 710 milliárdos webforgalom 174 milliárd forinttal növekedhet az előző évhez képest. A teljes hagyományos boltos kör 1.091 milliárd forinttal. Így a webnövekedés a teljes boltos piac bővülésnek 15%-át adhatja. És hasonlóképpen volt ez a korábbi években is.

De hát ennek a növekménynek tetemes részét (amit nehéz számszerűen körülhatárolni, mert egyidejűleg több oka is van) a hagyományos bolttól veszi el. Emiatt azonban nem szabad berzenkedni, hiszen a boltos világban a sorozatos fejlődés révén mindig voltak az átlagnál gyorsabban növekvő értékesítési csatornák. Ilyen volt a kilencvenes évek második felétől a bevásárlóközpont építési hullám, a hipermarketek térnyerése, vagy a diszkontok megugrása. A vásárló mindig vándorol, az éppen hagyományosnak számító boltosok bánatára.