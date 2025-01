Ezek azok a termékek, amiért már nem mozdulunk meg: ebből rendelünk a legtöbbet házhoz

Bolti árakon intézi helyettünk a nagybevásárlást a SPAR 73 magyarországi egységében a Wolt, miután a két vállalat nyáron elindult együttműködése teljessé vált. Az alkalmazáson keresztül főleg friss termékeket rendelnek a vásárlók, akiknek kosarában a császárzsemle a leggyakrabban előforduló tétel. A számok alapján az is kiderül, hogy a vásárlók már a heti nagybevásárlást is szeretik online intézni.

A reggel 9 óra mellett a délután 2 és 3 óra számít a legnépszerűbb rendelési periódusnak a Wolt és a SPAR nyáron elrajtolt együttműködésében. Az indulás óta eltelt időszak tapasztalatai szerint a hétfő és a szombat az igazi csúcsidőszak, és már a legnépszerűbb termékek köre is kirajzolódott.

A toplistán kétféle császárzsemle is feltűnik. A vásárlók a hagyományos változatot helyezik a leggyakrabban a virtuális bevásárlókosárba, de a tízes lista végén is rokonterméket találunk: a teljes kiőrlésű császárzsemlét. Hasonló bravúrra csak a tej volt képes a népszerűségi versenyben, hiszen a zsírszegény, 1,5 százalékos, egyliteres kiszerelés a negyedik, a 2,8 százalékos verzió pedig a nyolcadik helyen található.

Zalaegerszegi az eddigi rekord-rendelés

Szintén a friss termékek közé tartozik a top10-es kategória többi helyezettje, így a sajtos stangli (2.), a banán (5.), a kígyóuborka (6.), a kakaós csiga (7.) és a retrókifli (9.) is. Az átlagos bevásárlókosár tucatnyi terméket tartalmaz, amely azt is jelzi, hogy egyre inkább online is intézik heti bevásárlásaikat a magyarok.

Az eddigi rekord értékű rendelést 129 ezer forinttal egy zalaegerszegi vásárló tartja, de Nagykanizsán (115 ezer) és Sopronban (111 ezer) is akadt egy-egy rekordösszegű fuvar. A legelszántabb vásárló pedig már 75-nél is többször szállíttatott ki magának árut a SPAR több mint 8 000 terméket tartalmazó választékából, összesen mintegy 800 ezer forint értékben.

“A kereskedelem területén az elmúlt öt évben a legnagyobb fejlődést az online vásárlási lehetőségek érték el. Az élelmiszerek házhoz szállításával a vásárlók időt és energiát spórolhatnak, ez különösen azoknak jelent nagy előnyt, akiknek elfoglaltságaik vagy élethelyzetük miatt korlátozottak a mozgási lehetőségeik. A SPAR Magyarország folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy kényelmesebbé és elérhetőbbé tegye vásárlói számára a bevásárlást. A Wolt és a SPAR együttműködése egy fontos állomást jelent a szolgáltatásaink fejlesztése terén, hiszen sokak számára tesszük lehetővé, hogy kényelmesen, pár kattintással házhoz rendelhessék üzletláncunk több mint 8 ezer minőségi termékét" - hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

„A Wolt 40 magyarországi város 73 SPAR üzletében intézi el a nagybevásárlást a boltokban megszokott árakon” – mondta el Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezetője. „A Wolt+ előfizetők pedig kiszállítási díjat sem fizetnek, így szó szerint egy forinttal sem kerül többe így a bevásárlás, viszont sem parkolni, sem cipekedni nem kell és rengeteg időt spórolhatunk" - tette hozzá.