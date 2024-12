Brutális pénzek: ennyit keres 2024 decemberében, alig 3 óra alatt egy bringás kajafutár Pesten

Akár 6500 forint is meg lehet keresni óránként a foodoránál ebédidőben - derül ki egy friss TikTok videóból. A bpeats1 nevű felhasználó videója szerint ebédidős bónusszal 3 és negyed óra alatt 21 ezer forintot keresett meg.

Ez a kereset persze csak kiemelt időszakban elérhető, és a tényleges bér attól is függhet, hogy mennyi borravalót gyűjt a futár. Egy másik videóból az is kiderült, hogy akár 2200 forintot is lehet keresni mindössze negyedóra alatt. Ezt azzal a trükkel érte el egy futár, hogy egyszerre vitt ki két címre is ételt.

A futárbérek bizonyos időszakokban magasabbak lehetnek, ilyen idősáv az ebédidő, amikor a legtöbb a rendelés, vagy lehet ez akár egy esős nap is, amikor kevesebb a futár. A munkaerőhiányt úgy igyekeznek kompenzálni az ételkiszállítást végző cégek, hogy magasabb béreket állapítanak meg az olyan időszakokra, amikor kevesebben dolgoznak, vagy több megrendelés futhat be. Ezért is kereshet ebédidő táján bő 3 óra alatt 21 ezer forintot egy ételfutár, ahogy az a vidóból kiderül:

Romlott a kiszállítás minősége

A fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzést indított a legnagyobb ételfutároknál - közölték még novemberben. A vizsgálat többek között a kiszállított ételek állapotára, a kiszállítási idő betartására, az árakkal kapcsolatos problémákra, valamint a fogyasztók kompenzációjára vonatkozik. A közlemény szerint megnövekedett az ételfutárok tevékenységével kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósághoz érkező panaszok száma. A jelzett problémák valamennyi nagyobb ételkihordó céget érintik, többek között a Woltot, valamint a Foodorát is.



Jelentősebb problémaként fogalmazódott meg több esetben is, hogy az ígért kiszállítási határidőnél jelentősen később érkeznek meg az ételek, az árak feltüntetése nem egyértelmű vagy hibás, illetve, hogy a kiszállítás nem megfelelő. A nemzetgazdasági miniszter ezekre a panaszokra tekintettel, a fogyasztók védelme érdekében rendkívüli vizsgálatot rendelt el ezeknél a vállalkozásoknál.