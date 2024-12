Last minute, utolsó pillanatos karácsonyi ajándék ötletek: ne ess pánikba, itt a megoldás

Bárkivel előfordulhat, hogy annyira összecsúsznak a teendők karácsony előtt, hogy egy-egy ajándék beszerzésére már nem jut idő. Az is megesik, ha nagyon sokan voltak a listán, hogy valakiről egyszerűen megfeledkeztünk. Csak semmi pánik! Még mindig vásárolhatunk ajándékot az utolsó pillanatban - az internetről vagy boltból is -, nem maradtunk le semmiről. A kérdés inkább az, mit tudunk online vagy az ünnepek alatt is nyitva tartó helyekről beszerezni. Mutatjuk a legjobb last minute karácsonyi ajándék ötleteket.

Az ember általában berzenkedve nézi az olyan jeleneteket, mint amikor valaki éppen idegösszeomlást kap egy boltban, és szinte sírva felkiált, hogy "jó, akkor idén mindenki ágyneműt kap". A legtöbben láttak már hasonlót, nem is gondolva arra, hogy egyszer ők is járhatnak így. A karácsonyi őrület ugyanis nem válogat, bárkit utolérhet egyszer. Nem kell azonban kiakadni, még bőven van idő ajándékot venni! Tényleg, bőven.

Az utazás, élményajándék a legjobb last minute karácsonyi meglepetés

Több felmérés is azt igazolja, hogy az utóbbi időben az utazás és az élményajándék az, aminek leginkább örülnek az emberek, és nem is csak karácsonykor. Ezeknek az ajándékoknak a nagy előnye az is, hogy az otthon kényelméből online el lehet intézni a vásárlást, foglalást, mindent. Nem feltétlen kell óriási dolgokra gondolni: egy közös vacsora egy jobb étteremben, páros gasztrotanfolyam, kreatív workshop, masszázs is megteszi. Foglalhatunk persze akár wellnesshétvégét, vagy pár napos külföldi kiruccanást is. A még idén lefoglalt utazásokkal akár a kedvezőbb előfoglalási ajánlatokra is lecsaphatunk.

Szintén jó ajándék lehet valamilyen kulturális program, mozi-, színház-, vagy koncertjegy, múzeum- vagy fesztiválbelépő. A különféle bérletekkel se nyúlhatunk mellé, ha tudjuk, hogy az ajándékozott szeret ilyen programokra járni - a közös bérlettel pedig az időnket is ajándékba adjuk mellé. Ezeket is egyszerűen beszerezhetjük ma már online, pár kattintással.

Ma már e-könyvet, zenei albumokat, játékokat is tudunk online vásárolni könnyedén, akár ajándékba is. A könyvajándék akkor működik, ha tudjuk, az ajándékozottnak van-e e-könyv olvasója és az milyen típusú - vagyis milyen formátumot kezel. Az sem árt, ha ismerjük a könyves ízlését. Ha nagy könyvmoly, akkor olyan könyvet érdemes venni, ami friss megjelenés és az illető még nem tudta beszerezni. A zene vagy játék esetében is jó, ha ismerjük az ajándékozottat, vagy ellenőrizni tudjuk, mi az, ami még biztosan nincs meg neki. Hogyha az illető fent van steamen és ott a "barátunk", akkor kileshetjük a kívánságlistáját is, és onnan választhatunk számára ajándékot.

Jó ajándék lehet valamilyen előfizetés - magazin, vagy streaming -, illetve bármilyen tanfolyam is, amiről úgy gondoljuk, az ajándékozott örülne neki. Vigyázzunk, hogy ebből se legyen passzív-agresszív ajándék: ne adjunk olyasmit, amire szeretnénk rávenni a másikat (pl. KRESZ-tanfolyamot, ha még nem akar jogsit).

Hogyha a digitális megoldások nem működnének, akkor még mindig működhet a saját készítésű ajándék. Az ilyen DIY-projektekkel csak az a baj, hogy ha nincs már időnk, nagyon beszűkülnek a lehetőségek, plusz a a nyomás miatt lehet, hogy el is rontjuk az egészet. Ezért csak olyasminek a készítésébe fogjunk bele, amiről biztosan tudjuk, hogy még van időnk rá. Ez lehet gasztroajándék, kézzel készített 3D pop-up képeslap, ami karácsonyi dekorációnak is beillik, házilag készített stresszlabda vagy sópárna is. Ebben nehéz tanácsot adni, mert attól függ, ki mit tud gyorsan összedobni, hogy ő maga mihez ért, és milyen van otthon.

Aztán legvégső esetben még mindig vadászhatunk otthon valamit, amit továbbadhatunk ajándékként. Fontos, hogy ez a dolog legyen vadonatúj, vagy nézzen ki annak. Ha azt a vázát adjuk ajándékba, ami évek óta áll nálunk a szekrény tetején, könnyen lebukhatunk vele, ha az ajándékozott már járt nálunk és emlékszik. Szóval elő a szekrény mélyén porosodó háztartási gépekkel, bontatlan kávés csésze készlettel, röviditalokkal. Épp most vettünk magunknak egy könyvet, de még nem volt időnk elolvasni? Mehet a csomagba, majd megvesszük magunknak újra. Ugyanígy a még nem használt kozmetikum, parfüm, bármi. A szükség nagy úr, ha tényleg nincs már időnk semmit venni, a keretünk is szűkös, akkor ne válogassunk.

A benzinkút még nyitva van

Ha sem az online, sem a DIY megoldások, sem a továbbajándékozás nem opció, még mindig leszaladhatunk a benzinkútra szerezni valamit. Valamikor a benzinkutak apró boltjaiban nagyon szűkös volt a kínálat, manapság viszont már ahhoz képest elég nagy a szortiment. Sok helyen találhatunk ajándéknak bőven beillő cikkeket, mint a minőségi italok, kávék, autós kiegészítők, CD-k, könyvek, bonbonok, kozmetikumok, cserepes növények, és játékok - legnagyobb választékok a plüssökből szokott lenni.

Ha már a kút is bezárt, egy éjjel-nappali sincs nyitva, de nagyon eltökéltek vagyunk, hogy vásárolunk valamit, még mindig elugorhatunk egy ügyeletes patikába. A legtöbb gyógyszertárban egyáltalán nem csak gyógyszereket lehet venni, hanem teákat, testápolószereket, kozmetikumokat, stb. is. Ha minden kötél szakad, mennyünk be egy patikába, és kérjünk segítséget, milyen termékük van, ami jó ajándék lehet. Ügyeleti felárra viszont számítsunk ilyen esetben.