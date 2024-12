Nulla forintos karácsonyi ajándék ötletek: házilag, szinte ingyen megvan, mégis felbecsülhetetlen

Léteznek még nulla forintos ajándékok? Attól függ, honnan nézzük: van, akinek az ideje sokkal drágább, minthogy nekifogjon készíteni valamit a szeretteinek, ezért inkább megveszi nekik az ajándékot pénzért. Akinek viszont szűkös a kerete, sokat spórolhat házilag készített ajándékokkal, ha van ilyesmire ideje. Akinek se pénze, se ideje nincs 2024-ben, annak elég szűkösek a lehetőségei, de erre is van megoldás. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb ajándékötleteket, amik pénzbe nem kerülnek, vagy csak minimális összeget kell rájuk fordítani.

Azt fontos tisztázni, hogy szinte egyáltalán nem létezik olyan ajándék, ami nem kerül semmibe. Mert ha nem pénzbe kerül, akkor is időt és energiát kell rászánni. Egyes ajándékokhoz a szükséges dolgokat többnyire megtalálhatjuk egy átlagos háztartásban, azonban előfordulhat, hogy kell hozzájuk venni néhány apróságot. Plusz a legtöbb ajándékot be is kell csomagolni, tehát hacsak nem vagyunk felszerelkezve mindennel, az is pénzbe kerülhet. Ennek ellenére nem kell aggódni: ebben a cikkben valóban olyan ajándékokat gyűjtöttünk össze, amelyek nem kerülnek pénzbe, vagy csak tényleg minimális összegbe.

Abszolút 0 forintos karácsonyi ajándékok

Az olyan ajándékok, amik pénzbe egyáltalán nem kerülnek, gyakran - főként hosszú évek múlva - a legértékesebb kincsekké válhatnak. Tehát nem csak azért éri meg ilyen ajándékkal készülni idén, mert erre nem kell költeni. Ha szívből szeretnénk ajándékozni valami tartalmas, felejthetetlen dolgot, akkor is jó helyen járunk.

Mik ezek az ajándékok, miről van szó? Csaknem mindenki őriz hasonlókat és nincs is tudatában: a nagyi legjobb süteményreceptjét, a merevlemezről merevlemezre költöztetett régi fotókat tartalmazó mappát, gyerekkori vagy kamaszkori, esetleg nyaralós videókat. Lehet, hogy csak VHS-en és már nincs is senkinek magnója. Vagy ott vannak azok a zenék, amiket még a Spotify és YouTube korszak előtt másolgattak át egymásnak az emberek - nem mintha nem lehetne megtalálni most is azokat a számokat. Egyszerűen jó néha ránézni, hogy évtizedekkel korábban milyen számokat válogattunk össze egymásnak.

Többnyire az ilyen félve őrzött emlékeket nem szánt szándékkal hoztuk létre, hanem az idők során megmaradtak és felértékelődtek. Viszont nem nehéz ilyen emlékeket teremteni is, amelyek később sokkal jelentőségteljesebbé válhatnak, mint most tűnnek. Néhány ötlet, hogyan készíts örök emlékeket a családodnak, barátoknak és ezzel együtt saját magadnak is:

Legyen idén a legféltettebb családi recept az ajándék, akár kézzel írva, vagy - mivel ez már a 21. század -, vedd fel videóra, ahogy elkészíted.

az ajándék, akár kézzel írva, vagy - mivel ez már a 21. század -, vedd fel videóra, ahogy elkészíted. Készítsd el a legteljesebb fotóválogatást valaha, válogasd ki, digitalizáld a papírfotókat is, tedd rá egy prezire és nézzétek meg közösen a fa alatt! Érdemes lehet a múltidézést is rögzíteni valamilyen formában, melyik fotóról kinek mi jut eszébe.

valaha, válogasd ki, digitalizáld a papírfotókat is, tedd rá egy prezire és nézzétek meg közösen a fa alatt! Érdemes lehet a múltidézést is rögzíteni valamilyen formában, melyik fotóról kinek mi jut eszébe. Tedd be a régi videókat egy vágóprogramba és rakj össze egy videómontázst ! Persze, előny, ha értesz hozzá, ezt hogy kell.

! Persze, előny, ha értesz hozzá, ezt hogy kell. Nem is kell feltétlenül a régi emlékekből dolgozni, készíthetsz újakat is, kifejezetten karácsonyra. Csinálj egy vadonatúj videót, vagy podcastot , amiben emlékeket idézel, vagy egyszerűen csak elmesélsz valamit - akár még vendégszereplőket is meghívhatsz.

, amiben emlékeket idézel, vagy egyszerűen csak elmesélsz valamit - akár még vendégszereplőket is meghívhatsz. Hogyha nem tudod, mit mondj, vagy miről beszélj egy videóban vagy podcastban, készíthetsz hangoskönyvet is, amiben felolvasol egy számodra vagy az ajándékozott számára kedves novellát, vagy könyvet. Ezt is csinálhatjátok akár többen is, mint egy rádiójátékot.

is, amiben felolvasol egy számodra vagy az ajándékozott számára kedves novellát, vagy könyvet. Ezt is csinálhatjátok akár többen is, mint egy rádiójátékot. Ha inkább a zene a te asztalod, állíts össze egy playlistet, amolyan „ válogatás kazettát ”.

”. Ha pedig írásban vagy a legjobb, írj levelet, történetet, mesét - inspirálódhatsz például azokból a karácsonyi levelekből, amiket Tolkien küldött a Télapó nevében a gyerekeinek minden évben.

Teremts hagyományt! Készíts valami egyedit - ha úgy tetszik, "tartalmat" - idén karácsonyra a családodnak, barátaidnak, majd ismételd meg a következő években is.

Ahogy előre jeleztük, ezek a dolgok ugyan pénzbe nem kerülnek, de az időt rá kell szánni, az biztos. Érdemes a lehető leghamarabb nekifogni, ha valóban a készítés mellett döntünk, nehogy kifussunk az időből, vagy idegosszeomlást kapjunk, mire végzünk.

Ha nem vagyunk otthon a technika világában, és nem látjuk elérkezettnek az időt, hogy most tanuljunk bele, kérjünk segítséget, ne szenvedjünk! Hogyha kínszenvedés összerakni valamit számunkra is, az nem lesz jó ajándék - akkor lesz az ilyen a legjobb, ha mi is élvezzük, miközben csináljuk!

Ajándékok otthoni cuccokból, fillérekből

Nos, a legeslegeslegegyszerűbb és legolcsóbb dolog olyasmit ajándékozni, amit te is úgy kaptál, vagy ugyan megvettél, de sosem használtad, vetted elő, nyúltál hozzá. Lehet ez egy könyv, egy üveg ital, egy háztartási cikk a spájz mélyéről, bögre, egy szép füzet, amibe sose írtál semmit, parfüm, amit még ki sem nyitottál, stb.

A továbbajándékozással lehet a legkönnyebben megúszni a dolgot. Ha se időd, se pénzed, ez a legjobb megoldás.



Hogyha ennél több időt, energiát, valamint egy kis pénzt is hajlandó vagy rááldozni az idei meglepetésekre, akkor felsorolunk pár ötletet ehhez is:

Kezdjük a konyhában. Rémlik valami olyasmi, hogy barátságkenyér ? A legtöbben már találkoztak ezzel: házilag elkészített kovászt nevelget az ember egy hétig, szétporciózza és megajándékozza a barátait. Egy részt azonban megtart: ebből készül a barátságkenyér. A megajándékozottak pedig szintén nevelgetik a kovászt majd továbbadják. Most úgyis reneszánszát éli a kovászos sütés, és mindig van olyan, akit még meg lehet lepni az ilyen „továbbadós” ajándékokkal, lehet, hogy a Z és Alfa-generáció még nem hallott róla. Ehhez az ajándékhoz liszt és víz, esetleg tej és cukor kellhet - ezekből lesz a kovász - meg befőttesüvegek, vagy dobozok, amiben átadjuk. A kovász neveléséről, továbbadásáról szóló útmutatást és a barátságkenyéről receptjét is mellekeljük.

? A legtöbben már találkoztak ezzel: házilag elkészített kovászt nevelget az ember egy hétig, szétporciózza és megajándékozza a barátait. Egy részt azonban megtart: ebből készül a barátságkenyér. A megajándékozottak pedig szintén nevelgetik a kovászt majd továbbadják. Most úgyis reneszánszát éli a kovászos sütés, és mindig van olyan, akit még meg lehet lepni az ilyen „továbbadós” ajándékokkal, lehet, hogy a Z és Alfa-generáció még nem hallott róla. Ehhez az ajándékhoz liszt és víz, esetleg tej és cukor kellhet - ezekből lesz a kovász - meg befőttesüvegek, vagy dobozok, amiben átadjuk. A kovász neveléséről, továbbadásáról szóló útmutatást és a barátságkenyéről receptjét is mellekeljük. Más gasztroajándékok : ez az, amit otthoni hozzávalókból el lehet készíteni és sokba nem kerül. Kell egy szép süti - kalács, kuglóf, pannetonne, stollen pl. - és egy szép csomagolás, de lehet ez egy üveg forralt bor is, vagy előre bekevert süteménymix (bár ilyet valószínűleg csak olyanok szeretnek kapni, akik kezdők a konyhában, vagy koleszosok pl.), készíthetünk aszalt almát, zöldségchipseket is.

: ez az, amit otthoni hozzávalókból el lehet készíteni és sokba nem kerül. Kell egy szép süti - kalács, kuglóf, pannetonne, stollen pl. - és egy szép csomagolás, de lehet ez egy üveg forralt bor is, vagy előre bekevert süteménymix (bár ilyet valószínűleg csak olyanok szeretnek kapni, akik kezdők a konyhában, vagy koleszosok pl.), készíthetünk aszalt almát, zöldségchipseket is. Aki igazán profi a konyhában, az meglepheti szeretteit egy mézeskalácsház alapszettel is. Nem kell összerakni a mézeskalácsházat , csak "lapraszerelt" formában átadni - éppen az az ajándék, hogy majd aki kapja, az rakhatja össze, mint egy puzzle-t. Ilyet már készen is árulnak: éppen azért, mert korántsem olyan egyszerű megsütni hozzá az alapot és könnyen vezethet ez is idegösszeroppanáshoz, ha nincs az emberben egy kis mérnöki affinitás. Az igazán kreatívak süthetnek a ház helyett mást is: autót, szánkót, hajót, repülőt, űrhajót, kastélyt, stadiont - csak vigyázzunk, ne essünk túlzásba!

, csak "lapraszerelt" formában átadni - éppen az az ajándék, hogy majd aki kapja, az rakhatja össze, mint egy puzzle-t. Ilyet már készen is árulnak: éppen azért, mert korántsem olyan egyszerű megsütni hozzá az alapot és könnyen vezethet ez is idegösszeroppanáshoz, ha nincs az emberben egy kis mérnöki affinitás. Az igazán kreatívak süthetnek a ház helyett mást is: autót, szánkót, hajót, repülőt, űrhajót, kastélyt, stadiont - csak vigyázzunk, ne essünk túlzásba! Az utóbbi években nagyon felértékelődtek az élményajándékok, ami nem feltétlenül jelent világkörüli utazás, hanem inkább csak dedikált időt és társaságot. Ezek úgy is megoldhatók 0 forintból, ha egy jövőbeli ígéretet tartalmaznak a számla kiegyenlítésére, tehát tulajdonképpen csak eltoljuk az ajándékozást. Foglaljunk mozijegyet, nézzünk ki nyaralást, vagy akár téli-tavaszi kiruccanást, egy közös tanfolyamot, amire befizetünk majd, ha indul.

Az élmény ajándék kategóriába tartozik az is, amikor szeretteinket bevonjuk a saját hobbinkba, esetleg a munkánkba - de csak olyanba, ami az ajándékozottat is érdekli. Ha például az ajándékozó szeret gombászni, szervezzen egy eseményt, amikor elviszi magával a szeretteit. Ha mozizni, akkor intézzen egy foglalást nagy társasággal és szervezzen erre egy eseményt. Ha érdekes helyen dolgozik, szervezzen a munkahelyére családi "gyárlátogatást".

Egy időben óriási divatja volt a személyre szabott kuponok nak, viszont sokszor elég béna vagy haszontalan, esetleg egyenesen kellemetlen ajándékká vált a saját készítésű kuponfüzet. Tehát óvatosan! Ha ilyet készítünk, kerüljük azokat a dolgokat, amiket amúgy is megtennénk szívesen, vagy konfliktusosak, mint a taplmasszázs-kupon, vagy a leviszem a szemetet helyetted-kupon. Törekedjünk olyasmire, ami valóban kedves és vicces lehet.

nak, viszont sokszor elég béna vagy haszontalan, esetleg egyenesen kellemetlen ajándékká vált a saját készítésű kuponfüzet. Tehát óvatosan! Ha ilyet készítünk, kerüljük azokat a dolgokat, amiket amúgy is megtennénk szívesen, vagy konfliktusosak, mint a taplmasszázs-kupon, vagy a leviszem a szemetet helyetted-kupon. Törekedjünk olyasmire, ami valóban kedves és vicces lehet. Házi készítésű kaparós sorsjegy : ehhez mindössze fényes papírra és akrilfestékre van szükség, illetve kreativitásra. A sorsjegyek rejthetnek egyszerűen egy ölelést is, vagy valós ajándékokat is (akár az eddig felsoroltak közül - közös mozizás januárban, karácsonyi kuglóf, stb.). Ez a módszer arra is jó, hogy izgalmasabbá teszi, mint egy tombola, kinek milyen ajándék jut, és így nem kell az ajándékokat annyira személyre szabni - ha a praktikus szempontokat nézzük.

: ehhez mindössze fényes papírra és akrilfestékre van szükség, illetve kreativitásra. A sorsjegyek rejthetnek egyszerűen egy ölelést is, vagy valós ajándékokat is (akár az eddig felsoroltak közül - közös mozizás januárban, karácsonyi kuglóf, stb.). Ez a módszer arra is jó, hogy izgalmasabbá teszi, mint egy tombola, kinek milyen ajándék jut, és így nem kell az ajándékokat annyira személyre szabni - ha a praktikus szempontokat nézzük. Aki érez magában késztetést ilyemire, belevághat egy saját társasjáték készítésébe is. Mivel kevesen hivatásos társasjátékfejlesztők, a legegyszerűbb nem 0-ról indulni, hanem felhasználni, személyre szabni valamilyen létező játékot. A létező játékok ugyanis kipróbáltak: pont megfelelő számú kártya van bennük, mező, stb. ahhoz, hogy élvezhetők legyenek.

Szinte bármilyen kártyajáték alkalmas rá, hogy a témáját (designját) megváltoztatva egy saját családi verziót kreáljunk belőlük, van számos két fős, vagy nagy csapattal is játszható játékok. Aztán vannak olyan játékok, amiben a bábukkal trükközve csinálhatunk egy személyesebb verziót, vagy ha rajzolunk egy szép táblát, mint amilyen például a Tak. Maradhatunk a legegyszerűbb sógyurmánál is, amiből egyedi bábukat formázunk, vagy cifrázhatjuk süthető gyurmával is.

A saját társasjáték készítést össze is vonhatjuk a gasztroajándékkal: használjunk bábuk, korongok helyett sütit, bonbont, amit akár házilag is elkészíthetünk. Önmagában lehet, hogy nem lenne ajándék, de egy házilag készült dobozzal, valamilyen csemegéből készített társas már különleges ajándék. Érdemes olyan játékot választani, aminek a doboza egyben tábla is lehet és nem jogvédett - mint az emberiség legrégebb ismert játékai: az Ur királyi játéka, a Senet, az Ashtapada, az Ostábla, a Mancala, stb.

Készítsünk családfát, vagy barátságtérképet! Viszont ne a klasszikus megoldásra gondoljunk, amin csak az áll, ki mikor született, és milyen fokú kapcsolat van közöttük. Legyünk kretívak, készítsünk idővonalat, vezessünk fel életeseményeket, a baráttérkép esetében emlékeket - mikor lettünk barátok, milyen közös élmények kötnek össze -, akár fotókkal kiegészítve.

Viszont ne a klasszikus megoldásra gondoljunk, amin csak az áll, ki mikor született, és milyen fokú kapcsolat van közöttük. Legyünk kretívak, készítsünk idővonalat, vezessünk fel életeseményeket, a baráttérkép esetében emlékeket - mikor lettünk barátok, milyen közös élmények kötnek össze -, akár fotókkal kiegészítve. Állítsunk össze egy olyan személyre szabott naptárt, vagy programfüzetet a jövő évre, amiben fel vannak tüntetve a személyes események, vagy fix rendszeres találkozók dátumai, közös programajánlatok. Az ilyen ajándék azoknak lehet jó, akikkel ritkán látjuk egymást, és szeretnénk több időt eltölteni. Minden hónapra kitalálhatunk akár kisebb-nagyobb programot - elmenni januárban teázni, júliusban fagyizni, nyáron egy közös strandolást, ősszel egy kirándulást beiktatni. Ha nem is jön minden össze, egy ilyen naptár előmozdíthatja, hogy több minőségi időt tölthessünk együtt azzal, akivel szeretnénk.

a jövő évre, amiben fel vannak tüntetve a személyes események, vagy fix rendszeres találkozók dátumai, közös programajánlatok. Az ilyen ajándék azoknak lehet jó, akikkel ritkán látjuk egymást, és szeretnénk több időt eltölteni. Minden hónapra kitalálhatunk akár kisebb-nagyobb programot - elmenni januárban teázni, júliusban fagyizni, nyáron egy közös strandolást, ősszel egy kirándulást beiktatni. Ha nem is jön minden össze, egy ilyen naptár előmozdíthatja, hogy több minőségi időt tölthessünk együtt azzal, akivel szeretnénk. Egy apró figyelmesség is lehet nagy ajándék. A családtagjainknak, vagy baráti társaságunk tagjainknak adhatunk olyan apróságokat, amik egyediek és mindig eszünkbe juthat a másik róla. A legjobb, ha mindennapos használati tárgy vagy valami, ami mindig szem előtt van: egy hűtőmágnes, könyvjelző, kiskanál, toll (cserélhető betéttel), pici virágkaspó kis virággal, edényfogó, könyvtámasz. Attól függ, kinek mit a legkönnyebb elkészítenie, vagy személyessé alakítania. A lényeg, hogy a bandában mindenki kapjon egy ugyanolyat, így ha ránéz, eszébe jutnak a többiek, ez az igazi ajándék.

Már nincs sok idő karácsonyig, ezért jobb, ha hamar nekiállunk az ajándék készítésnek! Hogyha találtál a listában olyat, aminek a gondolata jobban megtetszett, mint a többi, leginkább a magadénak érzed, akkor láss neki minél előbb. Ne válassz olyasmit, ami számodra kínlódás! Ha te is örömmel készíted, sokkal előbb kész lesz, és jobban fog sikerülni.

Még egy utolsó jó tanács: kérj, illetve fogadj el segítséget, adj közös ajándékot! Úgy maga a készítés is örömtelibb lehet, mint egy közös program, és könnyebb is, ha többen csináljátok.