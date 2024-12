Bio müzliszeletet hívott vissza a Müller: meg ne edd, ha vettél, azonnal vidd vissza!

Többféle müzliszeletben is fémreszelék lehet, ezért azt kérik, hogy ne együk meg azokat.

Fémreszelék előfordulása miatt azonnali hatállyal visszahívott többfajta müzliszeletet a Müller üzletlánc - erről a Nébih számolt be hírlevelében.

A MadeGood Bio Granola müzliszelet többféle ízesítése is érintett, és a minőségmegőrzési idejük is változó. Tudni lehet azt is, hogy a 120, illetve a 140 grammos kiszerelés is érintett. A Müller azt kéri a vásárlóktól, hogy a vásároltak a termékből, azt semmiképpen ne fogyasszák el. A boltba kell helyette visszavinni, ahol a termék árát blokk nélkül is megtérítik.

Az üzletlánc a visszahívásról a honlapján tájékoztatta vásárlóit. A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.