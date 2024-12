Ez a citromfa -25 fokig bírja a telet: egész évben ihatsz házi limonádét, ha ezt ülteted a kertbe

A poncirus trifoliata, vagyis a hármaslevelű vadcitrom különleges növény, amely nemcsak egzotikus megjelenésével, hanem extrém hidegtűrésével is kitűnik- derül ki egy, a közösségi médiában közzétett videóból.

A poncirus trifoliata, vagyis a hármaslevelű vadcitrom különleges növény, amely nemcsak egzotikus megjelenésével, hanem extrém hidegtűrésével is kitűnik. Ez a citromféle hazánkban is megél, ugyanis mínusz 25 Celsius-fokig képes elviselni a telet.

Termése nemcsak látványos, hanem felhasználható is: bár héja kevésbé illatos, szinte lábszagú, belsejében teljesen normális, savanykás citromlé található, ami konyhai felhasználásra is alkalmas. A növény különlegességét tövisei is fokozzák, amelyek akár komoly sérüléseket is okozhatnak.

Hát nem lehet kellemes fölakadni benne

– jegyezte meg egy erről a növényről szóló TikTok videóban a tartalom készítője, utalva a növény szúrós tulajdonságára. Terméseit sokan díszítésre vagy különleges kerti elemekként is használják, mivel a fagyos időben is megmaradnak az ágakon, élénk színükkel feldobva a téli kertet.

A poncirus trifoliata nemcsak botanikai érdekesség, hanem remek megoldás lehet azok számára, akik mediterrán hangulatot szeretnének csempészni kertjükbe anélkül, hogy a növények kifagynának. Bár hazánkban a mínusz 25 fok ritka, addig is ez a citromféle biztosan túléli a telet, és egzotikus szépséget kölcsönöz környezetének.