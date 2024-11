Mitől olyan különleges az év fája, a korai juhar: megéri ezt ültetni a kertbe 2025-ben?

Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját. A 2025-ös évre így a korai juhar (Acer platanoides) lett a győztes. De mit tudhatunk erről a gyönyörű fajtáról, kinek ajánlott és hogyan kell gondozni?

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium 2013 óta minden évben ajánlást tesz három fafajra, melyek közül az Év Fáját szavazással választják meg. Idén október 29-től november 20-ig lehetett szavazni a jelöltekre, melyek ezúttal a kecskefűz, a korai juhar, valamint a rezgő nyár voltak.

Az első helyet a korai juhar, a második helyet a rezgő nyár, míg a harmadik helyezést a kecskefűz érdemelte ki. A laudációban a szervezet kiemelte, hogy a korai juhar a hegy- és dombvidékek üde erdeinek elegyfája, lombfakadás előtti, korai virágzása árulja el jelenlétét. Alföldi területeinken szívesen költözik be az alsó lombszint nélküli természetszerű állományokba.

Hozzátették azt is, hogy a korai juhar számos fajtáját alkalmazzák a kertészek. De mit is tudhatunk erről a gyönyörű növényről, milyen kertbe ajánlott, hogyan kell gondozni, az alábbiakban erre igyekszünk válaszokat adni.

A korai juhar – legfontosabb tudnivalók!

A korai juhar Európa-szerte elterjedt, dombvidéki és középhegységi fafaj, amely hazánkban is őshonos. Ez a gyors növekedésű, közepes termetű fa akár 25 méter magasra is megnőhet, és fontos szerepet tölt be erdeinkben, parkjainkban egyaránt. A cikk részletesen bemutatja a korai juhar jellemzőit, élőhelyét, valamint kertészeti és ipari felhasználását.

A korai juhar (Acer platanoides) jellegzetes megjelenésű fa, amely erdei környezetben egyenes, hengeres törzset nevel, míg szabad állásban zömökebb törzsű, gömbölyded koronájú. Magyarországon leggyakrabban a gyertyános tölgyesek elegyfájaként fordul elő. Bár gyorsan növekszik, élettartama viszonylag rövid, 100 évnél idősebb példányai ritkán fordulnak elő.

A fa gyökérzetének fejlődése érdekes képet mutat. "Fiatalon szívgyökérzet jellemzi, ebből később erőteljes támasztó és felszívó gyökérrendszert fejleszt" - magyarázzák a szakértők. Kérge fiatal korban sima és szürke, idősebb korára sötétebb színűvé válik, hosszanti repedésekkel.

A korai juhar nevét tavaszi virágzásáról kapta. Sárgászöld virágai röviddel a lombosodás előtt jelennek meg, értékes táplálékforrást biztosítva a méheknek. "Virágai értékes méhlegelőt jelentenek, a méhcsaládok kora tavaszi fejlődését segítik elő" - hangsúlyozzák a méhészek.

A fa levelei nagyméretűek, 8-22 cm hosszúak, öt karéjúak, vékonyak és papírszerűek. A középső karéjok közel azonos méretűek, míg az alsók kisebbek. A karéjok közötti öblök szélesek és kerekítetten ívesek. Ősszel a lombkorona látványos narancsos-aranysárga színt ölt.

A korai juhar mérsékelten melegigényes és közepesen árnytűrő faj. Sarjadzóképessége közepes, a sebzéseket nehezen gyógyítja. Lehullott lombja pozitívan befolyásolja az avarbomlást és az erdő tápanyagforgalmát.

A fa sokoldalúan hasznosítható. Szép alakja és lombozata miatt parkokban, fasorokban és utcafásításokban is kedvelt. Kertészeti változatait előszeretettel ültetik. Az iparban is felhasználják: "Rózsaszín árnyalatú, kemény, nehéz fája alig zsugorodik, ezért a bútoripar hasznosítja" - jegyzik meg a faipari szakemberek.

A korai juhar jól alkalmazkodik a városi környezethez is. Kiválóan tűri a szennyezett levegőt, így forgalmas utak mentén is telepíthető. Azonban fontos figyelembe venni, hogy sekélyen gyökerezik, ezért utak, járdák és épületek közelében ügyelni kell arra, hogy gyökerei ne okozzanak kárt az infrastruktúrában.