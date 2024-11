Te hogyan készülsz az ünnepekre? Meglepő, de sokaknak ezek az első lépések

Szélsőségesen eltérő karácsonyi szokásokra derült fény a MediaMarkt legfrissebb kutatásából. Kiderült, hogy a magyarok számára az ünnepi készülődés nemcsak időzítésben, de prioritásokban és költségekben is nagyban eltérő képet mutat. Egy dolog azonban közös: az ajándékok beszerzése az élen jár, ha a legfontosabb teendőkről van szó.

Egy friss kutatás szerint a válaszadók 23%-a már novemberben nekilát a dekorálásnak, vásárlásnak és tervezésnek. Ugyanakkor sokan csak később lendülnek bele igazán: 27% csupán karácsony előtti 1-2 hétben próbál mindent elintézni, míg 10% kifejezetten az utolsó pillanatra hagyja a készülődést, vállalva az ezzel járó rohanást.

A tervezés és készülődés során az idő legnagyobb részét az ajándékok beszerzése emészti fel, amit a válaszadók 41%-a jelölt meg a legidőigényesebb teendőként. Nem is csoda, hiszen a tökéletes ajándék megtalálása – legyen az egy jól kiválasztott játék, műszaki cikk vagy személyes meglepetés – igazi kihívást jelenthet, különösen az ünnepi forgatagban. Hasonlóan jelentős időt igényel a lakás dekorálása és a takarítás (28%), valamint a karácsonyi finomságok elkészítése (28%), amelyek nélkülözhetetlenek az otthon meghitt hangulatához. A vendégfogadás előkészületei ezzel szemben csupán a válaszadók 3%-ánál kerültek előtérbe, ami arra utalhat, hogy a legtöbben szűk családi körben, közvetlenebb légkörben ünnepelnek.

Mennyibe kerül az ünnepi csillogás?

Ez az időszak nemcsak időt, hanem pénzt is igényel, de a kutatás szerint a magyarok többsége igyekszik ésszerű keretek között tartani a kiadásait. A válaszadók 53%-a kevesebb mint 50.000 forintból oldja meg az ünnepi dekorációt és a vendéglátás előkészületeit, ami jól mutatja, hogy sokan kreatív megoldásokkal és takarékos szemlélettel állnak az ünnepekhez.

A válaszadók 21%-a 50.000–100.000 forint közötti összeget szán erre az időszakra, a 200.000 forint feletti költés emellett azonban már ritkaságnak számít, a megkérdezettek csupán 2%-a enged meg magának ilyen szintű luxust, ami azt sugallja, hogy az igazán nagyszabású ünneplés inkább kivétel, mint általános gyakorlat.

Dekoráció frissítés vagy nosztalgia?

Míg egyesek (16%) minden évben új díszekkel öltöztetik fel otthonaikat, hogy mindig új hangulatot teremtsenek, addig mások inkább ragaszkodnak a régi, jól bevált darabokhoz. A válaszadók 36%-a akkor vásárol új dekorációkat, ha a régiek már nem használhatóak. A hagyományok kedvelői (15%) viszont évről évre ugyanazokkal a díszekkel ünnepelnek, amelyek gyakran nosztalgikus érzéseket ébresztenek bennük, és egy-egy emlék is fűződik hozzájuk.

„Az ajándékozás a karácsonyi készülődés szerves része, de a kutatásunk arra is rávilágított, hogy a magyar vásárlók számára az idő és a költségek hatékony kezelése is meghatározó szempont. Célunk, hogy ezekben is segítséget nyújtsunk vásárlóinknak az ünnepek alatt” – mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.