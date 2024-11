E.coli-botrány: nagy bajban a Meki, így hoznák rendbe a keletkezett kárt

A McDonald's jelentős összeget, 100 millió dollárt (~38,8 milliárd forintot) fordít marketingre a közelmúltbeli E. coli járvány által sújtott franchise-partnereinek támogatására. A gyorsétterem-lánc ezzel a lépéssel igyekszik helyreállítani a fogyasztói bizalmat és segíteni a nehéz helyzetbe került üzemeltetőket - írja a CNN.

A CNN birtokába jutott belső feljegyzés szerint a vállalat 35 millió dollárt szán marketingre, beleértve egy csirkefalatkákra fókuszáló akciót. További 65 millió dollárt különítettek el azon franchise-partnerek megsegítésére, akik a járvány által érintett államokban szenvedtek el veszteségeket.

Az E. coli járvány, amely több mint 100 megbetegedést okozott 14 államban, jelentősen visszavetette a McDonald's forgalmát és részvényárfolyamát. A Centers for Disease Control and Prevention és a Food and Drug Administration vizsgálata szerint a fertőzések valószínű forrása a Quarter Pounder hamburgerekben használt friss, szeletelt hagyma volt.

A vállalat vezetősége hangsúlyozta elkötelezettségét a helyzet kezelése iránt. "A Golden Arches jelentőségét, bizalmát és szeretetét közel 70 év alatt keményen kiérdemeltük azzal a rendíthetetlen elkötelezettségünkkel, hogy helyesen cselekedjünk. Az elmúlt három hét ezt csak még jobban példázta" - áll a Michael Gonda és Tariq Hassan által aláírt feljegyzésben.

A McDonald's közlése szerint a legfrissebb vizsgálatok nem mutattak ki E. coli baktériumot az ételeikben. Ennek következtében a szeletelt hagymával készült Quarter Pounder hamburgerek ismét elérhetők az éttermekben országszerte.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Chris Kempczinski vezérigazgató egy korábbi nyilatkozatában kijelentette, hogy a vállalat kész további lépéseket tenni a vásárlók visszaszerzése érdekében, ha szükséges.

Az új marketingkampány részeként a McDonald's televíziós hirdetésekben népszerűsíti akciós ajánlatát, mely szerint 10 darab McNuggets 1 dollárért vásárolható meg az alkalmazáson keresztül. Az akció a következő hónap elejéig érvényes. Emellett a vállalat folytatja népszerű 5 dolláros étkezési akcióját is.