Komoly változás jöhet az üvegvisszaváltási rendszernél: meglepő helyekre rakhatnak új gépeket

Plázák, parkolóházak, iskolák, strandok, esetleg templomok? Te hová helyeznél el üvegvisszaváltó automatákat? A Pénzcentrum szavazást indít, ahol elmondhatod, neked mi lenne vagy mik lennének azok a helyek, amik igencsak megkönnyítenék a visszaváltást.

Ahogy arról a Pénzcentrumon is több ízben beszámoltunk, sok kiskereskedelmi egység igencsak telített az új visszaváltási rendszer terheitől. Ez pedig nem csak a vállalatok, de a lakosság is érzi. Nem véletlen, hogy a MOHU például már teszteli, hogy benzinkutakhoz is rakjanak ki visszaváltó automatákat, sőt előrehaladott tárgyalásokat folytatnak hajléktalanszállóval is. Érezni tehát a levegőben, hogy a rendszer még egyáltalán nem végleges, idővel egyre több és több helyre kerülhetnek ki automaták.

Adja is magát egyébként a kérdés: „Ti hová helyeznétek el üvegvisszaváltó automatákat?”. Ezzel a kérdéssel indít most szavazást a Pénzcentrum, ugyanis a rendszer egyik sokat előkerülő kritikája, hogy hiába van sok boltban automata, ez még mindig nagyon kevés. Sokat kell sétálni, utazni azért, hogy a már kifizetett üvegét az ember visszaválthassa. Éppen ezért sokan vélekednek úgy, jócskán bővíteni kellene az automaták kihelyezési lokációit. De hová? Plázákba, strandokra, stadionokba, netalántán forgalmas közparkokba, iskolába, esetleg templomokhoz? Szavazz!