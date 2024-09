Ezek a címkék rengeteg magyar verhetnek át a boltokban: évtizedekig fizethetik az árát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem olyan régen változtak meg az energiacímkék jelölései, az új rendszer szerint viszont nem segíti annyira a vásárlói tájékozódást. A G7 megnézte, hogy a legnagyobb ár- és termék összehasonlító oldalon 1454 LED, LCD vagy OLED tévét lehet kapni, ezek közül 446 termékre lehet energiacímke szerint is szűrni a kört. A legjobb energiahatékonyságot jelentő, A besorolású tévéből csak egyetlen van, B és C kategória pedig nincs is. Ráadásul nem csak a tévék jelölése átláthatatlan az egyszeri vásárló számára. Így felmerül a kérdés, jók-e valamira az új energiacímkék.

Az energiacímkék európai uniós rendszerét 2021-től kezdték folyamatosan újra szabni, ekkor szűnt meg sok terméknél (de nem mindegyiknél) az A kategóriához rendelhető + jel, vagyis újabban már nincs A+, A++ vagy éppen A+++ jelzés. Csakhogy az új A kategória más követelményekkel teljesíthető, ez egy olyan szint, amire a szabályozó azt gondolta három éve, hogy innovációval hamarosan elérhető lesz, általánossá válik. A tévéknél azonban nem ez történt, az energiahatékonyság javulása kicsit lassabb a vártnál - írja a lap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hűtőkkel viszont pont az ellenkezője történt, a szabályozás alkotói alulbecsülték a várható fejlesztési ütemet. Így az A kategória könnyebben megugorható lett. Mit tesz a gyártó, ha olyan termékkel jön most elő, amely akár 20 vagy 30 százalékkal is hatékonyabb, mint az A kategória belépő szintje? Mivel + jelekkel már nem operálhat, ráírja a készülékre, hogy „A-20%” - írják. A helyzetet az teszi végképp zavarossá, hogy a 2021-től érvényes átállás folyamatos, vagyis bizonyos termékek még egy darabig a régi jelölést használják. Ilyen például a szárítógép vagy a sütő, ezeken még lehet akár + jelzés is. Az energiabesorolás és az ár pedig nem fordítottan arányosak, pedig ez lenne a vásárló alapfeltevése. A lap megnézte, hogy mosógépeknél mennyit lehet nyerni egy jobb energiahatékonyságú választással. Azt látták: a legolcsóbb A jelzésű mosógép ma 13 ezer forinttal olcsóbb, mint a legolcsóbb E jelzésű. Ennek oka alapvetően a márkában és a funkciókban lévő különbség. Mindenesetre ez az A kategóriás mosógép kevesebb áramot fogyaszt egy ciklusra vetítve, mint az E kategóriás, de jóval több vízzel mos, így összességében ciklusonként 2,5 forinttal nagyobb rezsit eredményez (jelenlegi áram- és vízdíjakkal számolva). A jóval alacsonyabb energiabesorolású termék tehát furcsa módon drágább, és olcsóbban mos. Mivel azonban a két gép között csak egészen minimális a működtetési költségkülönbség, változatlan rezsidíjak mellett évi 200 (heti 4) ciklussal számolva körülbelül 26 év alatt térülne csak meg az árkülönbözet - írták. Más háztartási gépeknél, így például a hűtőknél jellemzően nagyobbak a kategóriaváltás okozta költségkülönbségek, így azoknál jobban megéri számolgatni. A címkékkel kapcsolatban azt a konklúziót vonták: jelenlegi állapotában az uniós energiacímke rendszer csak akkor használható igazán jól, ha a vásárló extra mértékben tudatos, és alaposan utánanéz, hogy az adott termékkategóriában az egyes besorolásokat hogyan érdemes értelmezni. EZ IS ÉRDEKELHET Ősi rezsitrükk vadítja meg a magyarokat: brutálisan megvágja a villanyszámlát, teljesen legális Bár sokan nem tudják, de bizonyos készülékek akkor is fogyasztják az áramot, ha nem használjuk őket.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK