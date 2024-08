Újabb divat multi érkezik az országba: retteghet a Mountex, Decathlon, Hervis

Magyarországon is partner márkaüzlettel bővíti kínálatát a világ egyik legnépszerűbb túrafelszerelés-gyártója, a Fjällräven. Az Európában mostanáig tizennégy üzlettel rendelkező svéd outdoor márka termékei 2010 óta érhetőek el a hazai vásárlók számára. Piaci jelenlétének további erősítése érdekében a Fjällräven 2024. augusztus 15-én nyitja meg első magyarországi partner márkaboltját a budapesti MOM Park bevásárlóközpontban. A bolthálózat bővítését indokolja, hogy a fizikai üzletek globális szinten is kiemelt jelentőséggel bírnak az outdoor termékek értékesítésében. Ezt jól mutatja, hogy a vállalat eredményei alapján az online értékesítés aránya nem érte el a 20%-ot, vagyis a vásárlók továbbra is a termékek személyes beszerzését preferálják.

1960-as alapítása óta a Fjällräven töretlen célja a természetjárás népszerűsítése. Már a kezdetektől azon dolgoznak, hogy minél több embert inspiráljanak arra, hogy a négy fal közül kimozdulva fedezzék fel a természet szépségeit, hiszen a természetben töltött idő köztudottan jó hatással van nemcsak a testi, de a mentális egészségre is. Emellett a márka számára kiemelten fontos cél a természet megóvása, éppen ezért fejlesztéseik során alapvető szempont, hogy termékeik a lehető legteljesebb mértékben segítsék a környezet megóvását (legyen szó anyagválasztásról, tartósságról, vagy funkcionalitásról), valamint hangsúlyt fektetnek a természetjárók edukálására is.

A vásárlókkal személyes találkozásra és a közvetlen tanácsadásra lehetőséget kínáló, fizikai üzletek az online rendelési lehetőségek terjedése mellett is kulcsszerepet játszanak az outdoor termékek értékesítésében. Ezt jól mutatja, hogy a Fjällräven márkát is magában foglaló Fenix Outdoor 2023. évi üzleti eredményei alapján az online értékesítés aránya 20 százalék alatti maradt (19,9%). A márkaüzlet-hálózat építésével a Fjällräven fokozni tudja az értéklánc feletti kontrollt, és egyben szorosabb kapcsolatot alakíthat ki a végfelhasználókkal, ennek köszönhetően pedig még jobban rálát a változói fogyasztói igényekre és a piaci trendek alakulására, és gyorsabban is tud reagálni azokra. Éppen ezért a vállalat a kiskereskedelmi jelenlétének erősítésével kívánja megalapozni további organikus növekedését.

A Fjällräven Európában mindezidáig tizennégy márkaüzletet működtetett. Ez a hálózat bővül most tovább az első magyarországi partner márkabolttal, amely augusztus 15-én nyitja meg kapuit Budapesten, a MOM Park bevásárlóközpont 1. emeletén (közvetlenül a mozi bejárata mellett), ahol a természetjárás szerelmesei megtalálhatnak minden szükséges öltözetet és felszerelést outdoor kalandjaikhoz, szakértői tanácsokat kaphatnak a felszerelésválasztáshoz, de meglévő termékeik javításában is segítséget kaphatnak. Az üzletet a Sarki Róka Kft.-vel partnerségben nyitják meg.

„Több mint 14 éve léptünk be termékeinkkel a magyar piacra, és azóta a prémium minőséget képviselő, funkcionális és fenntartható outdoor termékek iránti kereslet növekedése mellett örömmel tapasztaltuk, hogy a márka hazai kedvelői egy aktív, természetszerető közösséggé kovácsolódtak. Mi is sok új barátságot is kötöttünk: így tekintünk vásárlóinkra és partnereinkre. Az elmúlt évek építkezésének eredményeként legújabb európai márkaüzletünk most Budapesten nyithatja meg kapuit, s így termékeink immár teljes választéka elérhetővé válik a magyar túrázók számára. Ennek köszönhetően pedig, eredeti küldetésünknek megfelelően még több embert ösztönözhetünk a természet felfedezésére” – hangsúlyozta Harald Heim, a Fenix Outdoor Emerging Markets operatív vezetője.

"Nagyon örülök, hogy a Fjällrävennel kötött partnerségünknek köszönhetően közösen megnyithatjuk a nagy múltú outdoor márka első üzletét Budapesten. Szemléletmódunk és célunk közös: a lehető legtöbb embert szeretnénk a szabadba csábítani, és funkcionális, tartós termékekkel segítünk nekik abban, hogy örömteli és felejthetetlen pillanatokat éljenek át a természetben. Mindannyian azért dolgozunk, hogy a MOM Parkban helyet kapó márkaboltunk legyen a magyarországi outdoor kalandok legújabb kiindulópontja" – mondta el Bringye Péter, a Sarki Róka Kft. tulajdonos-ügyvezetője.