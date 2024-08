Beindult az őszibarack szezon: így éri meg vásárolni, ha nem akarod ott hagyni a gatyádat is

Nyáron az őszibarack ára a boltokban jellemzően 800 és 1 500 forint között mozog kilogrammonként, míg a piacokon általában olcsóbban, 500- 1 000 forint között kapható. A "Szedd magad" akciók keretében pedig akár 400- 600 forintért is beszerezhetjük a friss barackot, ha magunk szedjük le a gyümölcsöt.

A nyári időszak mindig bőségesen kínál friss gyümölcsöket, amelyek közül az őszibarack különösen népszerű a magyarok körében. Az ízletes, lédús barackok most érnek be a legjobban, és egyre több gyümölcsös kínálja a lehetőséget, hogy magunk szedjük le a gyümölcsöt, és kilóra fizessünk érte. Ez a lehetőség nemcsak a természet közelségét biztosítja, hanem pénztárcabarát megoldás is, ráadásul fenntarthatóbb alternatíva a piacon vagy a szupermarketben történő vásárláshoz képest.

Számos olyan gyümölcsös van az országban, ahol lehetőség van magunk szedni az éppen szezonális gyümölcsből. Sokszor az alapból kedvező ár mellé kínálni szoktak egyéb rendkívül megérős ajánlatokat, úgy mint például a lecsó hétvége, amikor fél áron adják kilóját a lecsópaprikának, vagy, ami ennél is tipikusabb, hogy minél több kilót szed le valaki, annál kedvezőbb az ár/kg.

Hol érdemes venni az őszibarackot?

Összehasonlítottuk, hogy hol mennyibe kerül az aktuálisan szezonját élő őszibarack. Három különböző árat vizsgáltunk meg, megnéztük, hogy mennyibe kerül, ha magunk szedjük, ha piacon vásároljuk, és megnéztük azt is, hogy a KSH legfrissebb statisztikái szerint mennyibe kerül átlagosan egy kiló őszibarack a boltokban. A Szedd magad! honlapján megtalálható vármegyénként az összes hely, elérhetőséggel együtt, ahol éppen van lehetőség valamilyen gyümölcs szüretelésére. Innen vettünk ki néhány Pest vármegyei gyümölcsöst és néztük meg ezek alapján, hogy kb. mennyivel kell számolni, ha ezt az opciót választjuk.

Szedd magad barack 2024 Pest megye

KÁVRÁN Gyümölcsöskert: 500 Ft /kg

ÉRDI BARACK: 500 Ft / kg, azonban 10 kg felett 400 Ft /kg

Szedd magad sárgabarack, őszibarack SÓSKÚT: 600 Ft/ kg (minőségtől függően 400 -600 Ft /kg)

De például a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Polgár Kertészet az első osztályú őszibarackot 800 forint, míg a másodosztályút 500 forintos kilós áron adja. A Kecskemét környéki gyümölcsösökben különösen sok helyen van lehetőség az őszibarack szedésére. Az árak ott is 600-800 Ft között mozognak kilogrammonként. Velencei-tó környéke népszerű célpont és az itt található gyümölcsösök is remek árut kínálnak. Itt az árak 700-900 Ft között alakulnak kilogrammonként. Ennél valamivel olcsóbbnak mondható Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és környéke, ahol az árak 500-700 Ft között mozognak kilogrammonként. Tehát összességében megállapítható, hogy nagyjából 500-1 000 Ft között mozog kilogrammonként, ami így is jóval kedvezőbb, mint a bolti ár. Ezen felül a szedés egyik legnagyobb előnye,

hogy garantáltan friss gyümölcs kerül az asztalunkra.

A gyümölcsök közvetlenül a fáról érkeznek, így megspóroljuk azokat a napokat, amelyeket a szállítás és tárolás során veszítenek a frissességükből. Így biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legjobb minőségű, lédús és ízletes barackok kerülnek a kosarunkba.



Emellett pedig fontos kiemelni, hogy amikor magunk szedjük a gyümölcsöt, közvetlenül támogatjuk a helyi termelőket, csökkentjük az élelmiszerek szállításából adódó szénlábnyomot, és elkerüljük a felesleges csomagolást is. Ezenkívül a gyümölcsösök látogatása elősegíti a természetes környezet fenntartását, hiszen a gyümölcsfák gondozása és a földek megművelése mind hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez.

Ha nem szedjük, piacot vagy boltot válasszunk?

Jól látható, hogy igencsak megéri magunknak szedni a gyümölcsöt, azonban tény, ami tény, nagy hátránya ennek a műfajnak, hogy több időbe és szervezésbe (odautazás, gyümölcs elhozása stb.) kerül, mintha elmegyünk a boltba vagy a helyi piacra és veszünk csupán csak néhány kilogrammot kedvenc gyümölcsünkből. Megnéztük, hogy mégis hol éri meg jobban vásárolni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁiR) augusztusban megjelent legújabb kiadványa alapján néztük meg a piaci árakat. Az AKI PÁIR adatai a Budapesti Nagybani Piac árait tartalmazza, ezt szedtük össze a következő összefoglalótáblázatban.

Jól látható tehát, hogy a fehér húsú őszibarackot a 31. héten átlagosan (mérettől függetlenül) 711 forint/kg áron adják, míg a sárga húsút átlagosan 675 forint/kg áron lehet megtalálni. Már itt megállapítható, hogy ha nem számolunk a szedéssel járó idővel és munkával sokkal jobban megéri anyagilag azt választani.

Ezekkel az adatokkal szemben nyáron az őszibarack ára a boltokban jellemzően 800 és 1 500 forint között mozog kilogrammonként, a minőségtől, fajtától és az adott üzlettől függően. A nagyobb szupermarketekben, mint például az Aldi, Lidl vagy Tesco, gyakran találni akciókat, amikor az őszibarack ára 800-1 000 forint között van. Ugyanakkor a prémium minőségű vagy bio-termékek ára ennél magasabb lehet, elérve akár az 1 500 forintot is kilogrammonként. Boltokban is található olcsóbban barack, de jóval kisebb az esély, mint akár egy piacon vagy egy gyümölcsösben.

Összegezve tehát míg ha magunk szedjük a barackot átlagosan 500 - 600 forint/ kg áron kapjuk a barackot, a piacon átlagosan 700 forint/ kg, a boltokban pedig nagyjából 1 000 forint az őszibarack kilogrammja. Tehát a bolttal járó kényelmet meg is kell fizetni és általában a választék is jóval szerényebb, mint a piac, vagy egy gyümölcsöskert esetén.

Te mit gondolsz az önkiszolgáló kasszákról?

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása arra keresi a választ, hogy Olvasóink hogyan és miként használják az önkiszolgáló kasszákat, milyen véleményük van az önkiszolgáló kasszákról, milyen előnyeit és hátrányait látják használatuknak. Fontos kiemelni, hogy a válaszadás önkéntes és név nélküli, semmilyen visszakeresési lehetőséget nem tartalmaz, mentes mindenféle gazdasági és politikai szándéktól. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum felületén fogunk beszámolni. Kérdőívünk - jelen oldalt is beleértve - összesen 3 oldalból áll. Válaszait az utolsó oldalon a "Küldés" gombra kattintva rögzítheti. Kérünk, hogy töltsd ki a kérdőívet!

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre