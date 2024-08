Ez a boltlánc akcióbombát dobott a sertéscombra, csirkemellre: siess, mert mennyiségi korlát van rá!

Majd 500 oldalnyi akciót lapoztunk át, hogy te már felvértezve láthass neki a 32. heti akciók levadászásának. A célunk ezúttal az volt, hogy megnézzük, a június-július hónap között csúcsdráguló élelmiszereket mennyire akciózták le a boltok. Az eredmény felemás, a Tescóban jó áron kapni például a sertéscombot, csirkemellet, de mennyiség korlát van rá érvényben, a Sparban viszont kifejezetten olcsó a répa, de cukrot, lisztet, napraforgóolajat nem nagyon akciózott le senki, pedig jócskán megdrágultak.

Komoly havi élelmiszerdrágulás ment végbe Magyarországon 2024 június-július között. A legfrissebb adatok szerint egyetlen hónap leforgása alatt valósággal kilőtt a liszt, az UHT tej, a kristálycukor, a sárgarépa, a csirkemellfilé, a napraforgóétolaj, de még a sertéscomb ára is. Legdurvábban a liszt átlagára emelkedett, ez 46,6 százalékkal, míg a sertéscomb kilós átlagára 5,9 százalékos emelkedést produkált. De csak egyetlen hónap alatt.

Adja magát a kérdés, vajon hogy reagálnak a boltok arra, hogy ennyire durva inflációs év után, most a magyarok gyakorlatilag kénytelenek újraélni a brutális élelmiszerdrágulást. A sokkoló hatás után arra voltunk kíváncsiak, hogy a 32. héten milyen akciókat rittyentettek a boltok, lehet-e most jóval olcsóbban vásárolni az amúgy csúcsdráguló élelmiszerekből. Lássuk a medvét!

Lidl

A diszkont a 32. héten bőséggel vannak akciók, a szóróanyaguk ezúttal 73 oldalas, ám ebben a szóban forgó csúcsdráguló termékek közül ezúttal nem találtunk akciót. Jövő hét hétfőtől szerdáig azonban tematikus akciók keretében több XXL termék is le lesz árazva, így például a halrudacskák 20 százalékkal, 3 mozarella pizza 25 százalékkal vagy éppen az 5-ös Calippo válogatás 26 százalékkal. Szombaton és vasárnap 25 százalékkal lesz olcsóbb a bio cukkini, 28 százalékkal a kelkáposzta, illetve 25 százalékkal a hazai sárgadinnye. Csütörtöktől vasárnapig külön akciót robbantottak a hamburgerimádókra is: a kézműves hamburgerhús 300 grammja 18 százalékkal lesz leárazva, de készültek szarvas-, és nyúlhamburgerhússal is.

Aldi

Az Aldiban a friss XXL marinált csirkemellfilé 2239 forint helyett 1999 forintért lesz kapható, ami így egyébként teljesen meg fog egyezni a drágulás előtti havi, júniusi átlagárral. Ha a répából nem is, de csütörtöktől szombatig a cukkinit leakciózzák 699 forintról 499-re, miközben a tv-paprika árából is lecsípnek 30 százalékot, 999-ről 699-re. Az 55 oldalas akciós azért bővet tartogat még akciókat, de a csirkemellen kívül mást nem láttunk. Viszont csak szombaton a pritaminpaprika árából lecsípnek 36 százalékot, miközben péntektől vasárnapig a görögdinnye kilós ára csupán 199 forint lesz. Vasárnaptól szerdáig a pikánst szerető emberek 38 százalékkal olcsóbban vehetik meg a hegyes erős paprikát, de talán ami még ennél is jobb hír, hogy 12 százalékkal olcsóbb lesz a Pilsner Urquell, 489 helyett 429 forint.

Tesco

A hiper a nyitóoldalán egyből belecsap a lecsóba, és mind a húspultban kapható friss magyar sertéscombot, és friss magyar csirkemellfilét kirakja a nép elé. Előbbi kilós ára 1599 forint, utóbbié 1759 forint lesz, mindkettő ára jócskán-jócskán a júliusi átlagárak alatt lesznek (ld. fenti grafikon). Ennek viszont ára van: a sertéscombból egy fő napi maximum 5 kilót vásárolhat, a csirkemellből viszont egy fő napi maximum 4 kilót. A hipernél „bomba áron” mérik majd az Riska UHT tejet is, igaz csak a 1,5 százalékost, ennek az ára 249 forint lesz.

Auchan

A hiper címoldalon hirdeti, hogy 29 százalékkal árazzák le a laktózmentes, 1,5 százalékos UHT tejet. 679 helyett így 479 lesz, igaz se nem 2,5 százalékos, se nem sima UHT tej, de akiknek intoleranciájuk van a laktózzal szemben, azok legalább örülhetnek. Lesz azért más UHT tej akció is, az Auchan kedvenc UHT, igaz a 0,1 százalékos 379 helyett 299 forintért lesz kapható. Nem répa, de paradicsom, a félegyházi paradicsom árát 699 forintról 28 százalékos ollóval megvágták 498 forintra (azt is írják, olcsóbb, mint egy éve).

Spar

A Spar rögtön harmadik oldalán robbant egy répafelmutatást, amihez lazán csak annyit írnak „csak” 299 forint/kiló. A sárgarépa átlagára júliusban a KSH szerint 594 forint volt, júniusban pedig 513 forint, úgyhogy ez tényleg kiváló ajánlatnak tűnik a répakedvelő magyarok számára, és a csúcsdrágulással is szembe megy. Bár csontos, de a kiszolgálópultban a csirkemell 1349, a Csibém csirkefilé mix (400g) 1249 forintba kerül. UHT-ből ha nem is a 2,8 százalékos, de a 1,5-es Mizó 529 forint helyett 429 forintért azért hazavihető lesz, ami a 2,8-as júliusi átlagáránál is magasabb azért.

Penny

Csonka Pici, a Pici árak fenegyereke nem kertel, és rögtön a harmadik oldalon berobbantja a 800 grammos pácolt csirkemellfiléjét, ami 2599 forint helyett, 23 százalékos árvágással 1999 forintért lehet megvásárolni a diszkontban, igaz csak csütörtöktől vasárnapig. Sokak idegére rámehet, megint sokan örülhetnek neki, hogy az 5. oldalon ha nem is tej, de bio rizsital az le lesz árazva, 499-ről 379-re, de ez is csak csütörtöktől vasárnapig.

Összességében azt mondhatjuk, komoly irodalmi, majd 500 oldalnyi akciós kiadvány átnyálazása után a legjobban dráguló havi termékek árat igazán csak ímmel-ámmal vágták meg ezen a héten a boltok. Igaz, most már augusztus van, nem július, lehet, hogy ők már látnak valamit, lehet hogy most házon belül máson volt a fókusz. De azért érdemes böngészni, mert találni azért akciókat szép számmal!

