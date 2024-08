Súlyos, ami kiderült a pesti taxitársaságokról: kevesen gondolták, mi zajlik pont a szemünk előtt

Szükségünk lehet rá családi vészhelyzetben, színházi látogatáshoz, buli után a hazajutáshoz, nyaralás elején és végén, hogy a csomagjainkkal a repülőtér és a lakásunk között könnyebb legyen a közlekedés. De talán legfontosabb a turisták számára, főleg, ha könnyen elérhető és megbízható taxiszolgáltatásról van szó. Egy friss tesztben a taxitársaságokat vizsgálták Budapesten.

A tesztelés gyakorlati része rendhagyó volt, ugyanis azt és az értékelést 2024 júniusában két „turista”, azaz amerikai egyetemista végezte, a Georgia Tech (Atlanta, GA) Leadership for Social Good study abroad kurzus keretében. Az eredmények így különösen értékesek, mivel betekintést nyerhetünk a budapesti taxik használatába külföldiek szemével is. A tesztben 7 szolgáltatót hasonlítottak össze: Uber, Főtaxi, Bolt, 6x6, Tele5Taxi, City Taxi, Welcome Pickups.

Az alábbi 5 kritérium szerint értékelték a szolgáltatókat, ezek mind egyenlő súllyal számítottak bele a végeredménybe:

Rendelés módja és elérhetőség

Turisztikai vonzerő

Rendelés folyamata

Utazási élmény

Ár

A tesztelőknek nem volt előzetes ismeretük a budapesti taxitársaságokról, ezért a teszt első lépése a vizsgálatban résztvevő szolgáltatók kiválasztása volt. Ez a kiválasztási folyamat jól tükrözi azt a helyzetet, amikor egy turista, vagy akár egy első taxizó helyi lakos próbál fuvart szerezni az okostelefonja segítségével. A tesztelt taxitársaságok közül 4-et telefonos alkalmazás, 1-et online, vagyis a weboldalon kitöltött űrlap segítségével, 2-t pedig telefonon rendeltek meg a tesztelők. A fuvarok minden alkalommal ugyanazon az útvonalon történtek és ugyanabban a napszakban, hogy az eredmények és tapasztalatok minél jobban összehasonlíthatók legyenek.

A teszt eredménye szubjektív, tehát a tesztelők személyes véleményét és tapasztalatait tükrözi, de értékes betekintést ad a budapesti taxizás világába.

A legolcsóbb a tesztelt szolgáltatók közül a Bolt volt, és ezt a társaságot választották a tesztelők turisztikai vonzerő szempontjából a legjobbnak és összességében is ez volt a kedvencük. A rendelés módjában és elérhetőségben a 6x6 és a Welcome Pickups emelkedtek ki a mezőnyből, a 6x6 Taxinál volt a legsimább a rendelés folyamata. Az autóban töltött időt a Bolt és a City Taxi esetében értékelték a legkellemesebbnek a tesztelők.