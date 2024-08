Bárki szekrényében, padlásán lapulhat egy ilyen játék: most szabályosan aranyat érhet

Negyven éve néhány forintba kerültek, ennek megfelelően nem is voltak sem túl tartósak, sem túl megbecsültek a magyar fröccsöntő kisiparosok termékei. Mostanra viszont fordult a kocka, azok a trafikos játékok, amelyek ennek ellenére jó állapotban maradtak fel, sok pénzt érhetnek: Magyarország egyik legnagyobb online piactere e nem klasszikus gyűjtői kategória rejtelmeit térképezte fel.

Régebben nem nemzeti dohányboltnak, hanem trafiknak hívták azokat a boltokat, ahol a dohányáruk és kiegészítőik mellett többnyire édességeket és játékokat, szuveníreket lehetett venni. Egy tipikus trafik tipikusan apró helyiségben működött, ahol jellemzően csak kisebb, filléres műanyag játékok, kártyanaptárok, kitűzők számára volt hely. A negyven éve néhány forintért kínált fröccsöntött játékkatona-készlet akár tízezres nagyságrendű összeget is érhet - derül ki a trafikos szóra rákeresve a Vaterán.

Egy tipikus szuvenír itt fillérekbe került, és sokszor egyáltalán nem volt tartós: az ennek ellenére jó állapotban fennmaradt, netán bontatlan példányok így ma már akkor is szép pénzt érhetnek, ha lerí róluk, hogy valamilyen külföldi termék nem túl jó minőségű koppintásai. A trafikos játékok nem túl kimagasló minősége a nyolcvanas években a gyenge minőségű műanyag alapanyok eredménye volt, de később is melléktevékenységként, kis kapacitásban folyt a trafikáru gyártása, nem túl fejlett technikai szinten.

Könnyen szétesik, mégis sláger a magyar bootleg Star Wars-figura

Mivel az eredeti példányok a vasfüggöny mögé a hetvenes évek végén csak nagyon korlátozott számban, magas áron jutottak el, itthon licenc nélkül készültek Csillagok háborúja játékfigurák: a fröccsöntött Darth Vader és a többi karakter bár hasonlított a filmbéli szereplőkre, elég bumfordi figurák voltak, amelyek nagyon könnyen szétestek.

Ennek ellenére a magyar kisipari sötét nagyúr egyik kópiája két éve több mint 250 ezer forintért talált gazdára az online piactéren, és a koppintott Yodákból is 100 ezer forint körüli áron mentek el példányok a közelmúltban.Tóth Balázs játékgyűjtő, a Játékok a polcról vlog gazdája szerint pont a nem túl időtálló kivitelük miatt értékesek a nyolcvanas évekbeli magyar bootleg figurák - hiszen nagyon kevés maradt fent belőlük. Másrészt amatőr kivitelük báját már az amerikai gyűjtők is felfedezték, a magyar klónok is a kánon részévé váltak, ami a hazai aukciók árait is feltornázta.

Egy vagyont érhet a magyar Playmobil

A piactéren fel-felbukkannak antik ólomkatonák, illetve a nemzetközi gyártók műanyag katonái, illetve az ezeket mintául használó, alacsonyabb minőségű magyar klónjai, ám mind közül a “magyar Playmobil”, a hetvenes évek végétől a kilencvenes évek második feléig gyártott. A cégvezető Schenk Károly nevét viselő játékfigurák harminc évvel gyártásuk leállítását követően is igen kedveltek:

az egyik legnagyobb online piactéren 2020 óta a legdrágábban elkelt 100 játékfigura csaknem fele Schenk-gyártmány.

Egy eredeti csomagolásában fennmaradt gyűjtemény Schenk-katonáért például 350 ezer forintot fizetett négy éve egy vásárló, de csaknem ugyanennyit ért egy nem bontatlan, ám összesen 250 elemet, lovagi várat, sátrat, lovat és más kiegészítőket tartalmazó kollekció. A gyártó indián-tematikájú csomagja is 150 ezer forint feletti áron kelt el, de ennél kisebb vegyes szettek is 50-100 ezer forint körüli összeget érnek a piactér archívuma szerint - érdemes lehet előkeresni ezeket a padlásról, pincéből.

Itthon gyártották? A magyarok sokat adnak az ilyen Matchboxokért

A játékautók közül egy korai, felhúzható kivitelű Lemezárugyári Szakadék autó a csúcstartó, ennek egy példánya 375 ezer forintért talált új gazdára. Ugyanakkor a legdrágábban eladott trafikos termékek közt rengeteg Matchboxot találunk: közel 180 ezer forintos áron kelt el egy vélhetően szériagyártás előtti, vagy különleges gyártási helyű De Tomaso Pantera, de jóval százezer forint felett találtak gazdára évfordulós, ünnepi kiadású, eredeti dobozos kamionok is, továbbá egy hatvanas évekbeli, King Size, vagyis a szokásosnál nagyobb méretű Mercury Cougar játékautó. Samu József, a Matchbox Memories blog gazdája aktív gyűjtőként azt tapasztalta, hogy a pandémiás csúcs óta csökkenő tendenciát mutat a gyűjtői Matchboxok átlagára, ami kedvez az amatőr gyűjtőknek.

A Matchbox a története során összesen két, az egykori kommunista blokkból származó járműtípust dolgozott fel: a Škoda 130 LR raliautót és egy nyolcvanas évekbeli Ikarus 300 autóbuszt, ezek itthon különösen értékesek. Sokan nem tudják, de 1986 és 1988 között legális licenccel is gyártottak Magyarországon mintegy tízféle Matchboxot a főváros hetedik kerületében egészen a rendszerváltás évéig. Mivel a gyártó ilyen hamar kivonult hazánkból, a jó gyártási minőség dacára is kevés maradt fent ezekből a kisautókból jó állapotban - ezért a magyar piactereken ezek rendkívül magas áron találnak gazdára. Még arra is van példa, hogy külföldi aukción visszavásárolnak egy ritkább példányt az elszánt gyűjtők - magyarázta Samu József. A gyűjtőknek hazai gyártási Siku és Metalbox kisautók jó állapotú és bontatlan példányai is sokat érnek.

G.I. Joe: egy apró műanyag is sokat érhet

G.I. Joe játékokból is az eredeti példányok mennek, hiszen a nyolcvanas évek közepén - leszámítva néhány engedély nélkül kiadott játékkártyát vagy tolltartót - import példányokban jutottak Magyarországra - a dollárboltok mellett a trafikokban.

A legmagasabb áron, 200 ezer forintért egy járműgyűjtemény talált gazdára, egy-egy jó állapotú jármű/figura néhány tízezer forintot érhet, a legtipikusabb, doboz nélkül, de eredeti kiegészítőkkel együtt fennmaradt G.I.Joe-ért néhány ezer forintot adnak. Ugyanakkor előfordul, hogy egy aprócska kiegészítője is megér több ezer forintot egy saját kollekciójának teljessé alakítására törekvő gyűjtőnek.