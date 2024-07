Durvul az akcióháború a boltokban: évek óta nem robbantott ilyen leárazást az Aldi, Lidl, Tesco, Penny

Vasárnap zárul a 2024-es foci Eb, Anglia és Spanyolország sorsdöntő meccsen csap össze: este 11 körülre már kiderül, hogy Spanyolország negyedszer is hazaviszi-e a trófeát, vagy az angolok a múltkori ezüstérem után végre behúzzák-e a tornát. A meccs vélhetően Magyarországon is a legnézettebb tévéműsor lesz, sokan szerveznek házibulit, közös meccsnézést. Most megnéztük, a hazai boltok milyen akciókkal készülnek az Európa-bajnokság döntőjére.

A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét Berlinben, az Olimpiai Stadionban játsszák 2024. július 14-én, 21 órától. A meccsen a háromszoros győztes Spanyolország és a legutóbbi ezüstérmes Anglia csap össze, a britek szerdán drámai meccsen, egy utolsó pillanatos góllal gyűrték le Hollandiát - talán tegnap játszottak a legjobban az egész tornán, az ezelőtti meccseiken jobbára csak szenvedősen, nyögvenyelősen jutottak tovább. A végig meggyőző teljesítményt nyújtó spanyolok pedig Franciaországot ütötték el a végső sikertől az elődöntőben.

A döntő minden bizonnyal Magyarországon is a legnézettebb tévéműsor lesz vasárnap, rengetegen szerveznek összejövetelt. Most megnéztük a boltok akciós újságjait, hogy segítsünk a meccsnézést szervezőknek megtalálni a legjobb leárazásokat.

Üdítő- és sördömping!

Alkoholos és alkoholmentes innivalókból is elég bő a választék, rendesen felkészültek a hazai boltok: az Aldiban például a jegestea palackja 399 forintba kerül, de akad ananászlé is 549-ért, a sajátmárkás, szénsavas üdítőket pedig 169 forintra akciózták le - utóbbiak fél literesek. Van még alkoholmentes, citromos Gösser is, 279 forint per doboz áron, a Kozel 349, a Budweiser barna sör pedig szintén 349 forintba kerül. A nassolnivalók közül van krékermix 599 forintért. Vasárnaptól akciós a mirelit pizza, egy 3 darabos pakk 1299 forintba kerül, ugyanekkortól a Staropramen sört is leárazzák, egy doboz 349 Ft lesz. Az Eb-tematikus oldalon akadnak még sajátmárkás chipsek 549 forintért, de van magkeverék is, egy kiló 3990 forintért kapható. A sós perec és a sós pálcika csomagja 399 forint.

Az Auchanban 400 gramm sos teasütemény 1299 forintba kerül, de van akcióban édes változat is. A mirelit pizza 849 forintba kerül, akciós a Pom-bar is, 349 forintért kapható egy zacskóval, a Pringles pedig 1099 forintba kerül. A sörök között akciós a Dreher Blonde Ale, 379/doboz áron, az alkoholmentes-gyümölcsös változat 299 forintba kerül. A Borsodi is 299 forintért kapható, egy üveg Miller pedig 379 forintért. A 6-os pakk Heinekenért 1914 forintot kérnek. Az üdítők között lehet találni Márka ice teát 298 forintért, ha pedig 3 darab 0,3 literes Pepsit vagy Mirindát vesz az ember, akkor darabját megkapja 219 forintért, a másfél literesek 469 forintra vannak leárazva. A sajátmárkás baracklé pedig akciósan 369 forintba kerül az Auchanban.

A Lidl-ben a sajátmárkás, málnás üdítő 279 forintba kerül, de van Nestea is 369-ért. Emellett 14 darab, 200 ml-s trópusi gyümölcsitalért 1699 forintot kérnek. Sörből akciók a hatos pakk Kőbányai (1599 Ft), a hatos Soproni (1649 Ft) és ugyanennyi Dreher is (1789 Ft). Van még Argus cseh sör is 199 forintért. A mikrós popcornból 6 darab 949 forintért kapható, de van csavart perec is 699-ért. A tortilla chips 738 forintért kapható, a kukoriucasnack 549-be kerül, van ebből sajtos is 849 forintért. Kínálnak még mirelit pizzát is, a margheritából egy 4-es pakk 1695 forint, a három darabos mozzarellás pedig 1999-be kerül.

A Tescóban egy 6-os pakk Kőbányai sör 1729-ért kapható, a Dreher blonde ale pedig 379-be kerül, ha 5-nél többet veszel. Az üveges Croos 335 forintért kapható, szintén 5-nél több vásárlása esetén. De van Soproni 1895 is 379 forintért. Van kétliteres Kőbányai is 969 forintért. A 6-os pakk citromos Gösser 1895 forintért kapható. Üdítőből akciós a Pepsi, másfél liter 469 forint, de van San Benedetto ice tea is 549-ért, az Olympos gyümölcsital pedig 289-be kerül. A nasik közül akciós a Bake Rolls, ami most 375 forintba kerül, de van ízesített földimogyoró is 679-ért, 3 mikrós popcorn pedig 199 forintért kapható.

A PENNY sem fukarkodik az Eb-döntős akciókkal: ha legalább 4 doboz Tuborg sört veszel, akkor darabja 239 forintba kerül, de van XXL Pringles chips is 898 forintért. Egy zacskó piszácia 1349 forintba kerül, van hagymakarika is 295-ért, egy nagy adag kukorica snack pedig 999 forint. A vödrös nápolyi pedig 1699-ért kapható. Az újságban akad Bravo gyümölcslé is 699 forintért, a másfél literes Aranykorsó sör pedig 569 forintba kerül. A mikrós popcorn darabja 199 forint, de akad ropi is amiből 400 gramm 599 forint, a burgonyasnackből egy zacskóü pedig 169 forintért kapható. 500g földimogyoróért 899 forintot kérnek. Üdítőből akciós még a Bino multivitamin ital, amiből ha legalább kettőt veszel, akkor 329 forint, a kétliteres Coca-Cola pedig 539 forint. Emellett akad Olymos gyümölcsital (299 Ft), Jana ice tea (369 Ft) és Dr. Pepper (449 Ft) is.

A Sparban a sajátmárkás ásványvíz 99 forintba kerül, ha legalább 6-ot veszel, a Croos sör 399 forintért kaoható legalább 4 darab vásárlása esetén, a Chio chipsekből pedig, ha kettőt veszel, darabja 679. A 6-os pakk Dreher 1989 forint, a Pringles chips pedig 999 forintért kapható. A földimogyoró pedig Supershop kártyával csak 559 forint. Üdítőből van még Pepsi, ami 670 forintba kerül, de minden második termékért csak 319 forintot kell fizetni. A Coca-Cola vagy a Fanta kétdarabos pakkban csak 1149 forint, de itt is akciós az Olympos gyümölcsital (346 Ft), van Fuzetea is 399-ért, ugyanennyi a Rauch ide teája is. A Heineken 329 forintba kerül, egy doboz Borsodi Bivaly vagy Mester pedig 299-be. A Borsodi alkoholmentes-gyümölcsös sörök pedig 319 forintért vihetőek, ha 4-et veszel legalább.