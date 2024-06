Rengeteg magyar kedvenc terméke tűnik el a boltok polcairól: sajtok, felvágottak, szószók is érintettek

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megállapította, hogy a mesterséges füstaromák, amelyeket számos élelmiszerben használnak, jelentős egészségügyi kockázatot hordozhatnak. Ennek hatására az Európai Bizottság gyakorlatilag betilotta ezeket az aromákat. Ami azt jelenti, hogy olyan termékeket sem lehet majd forgalmazni, amik tartalmaznak ilyen aromákat. A témában a Nébihet kérdeztük, akik kiemelték, az egészséget károsító potenciális hatás a füstaromákra vonatkozik, és nem a füstaromákat tartalmazó élelmiszerekre, valamint azok fogyasztására. Kiemelendő továbbá, hogy a füstaromák felhasználásával készített élelmiszerek biztonságosságának megítélését több tényező is befolyásolja. Ettől függetlenül hosszú távon ez nem fog kegyelmezni, az aromákat tartalmazó sajtoknak, felvágottaknak.

Nagyot robbant nemrégiben, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megállapította, hogy a népszerű mesterséges füstaromák használata egészségügyi kockázatokkal járhat. A hír kijövetelekor legtöbben egy bizonyos füstölt szalonnás chipset emlegettek, mint a betiltás tárgya, ám ez leginkább azért volt, mert az oldal, ami elsők között írt a döntésről egy brit lap volt. Márpedig Nagy-Britanniában ez a füstölt szalonnás chips az emberek kedvence.

Azonban, ha jobban az EFSA határozat mögé nézzünk, láthatjuk hogy messze nem csak a füstölt szalonnás chipsekről szól a tiltás, hanem minden egyes olyan termékről, amiben füstaroma található. Ez pedig egyáltalán nem kevés dolog. „A füstaromák használata elterjedt, termékcsoportok széles körét érintik, legjellemzőbb élelmiszerek, amelyekhez füstaromát használnak fel: húskészítmények, sajtok, snackek, levesek, szószok” – válaszolta lapunknak a Nébih, akiket a tiltás konkrét miértjeiről és várható magyarországi hatásairól kérdeztünk.

Sok élelmiszer tűnhet el a boltok polcairól

Mielőtt jobban belemennénk az EFSA tiltásának várható következményeibe, azelőtt érdemes tisztázni, hogy mik is pontosan a füstaromák. A füstaromákat a hagyományos füstölés ízesítő hatásának alternatívájaként használják, az ételeknek különleges ízt adnak. A füstaromákat olyan füstből állítják elő, amelyet a hagyományos élelmiszer-füstölés során is használnak (tehát semmilyen más anyagot nem tartalmaznak), de ellenőrzött és szabályozott körülmények között.

A füstöt vízbe vagy más (pl. etanolt tartalmazó) folyadékba vezetik, frakcionálják és tisztítják, ezáltal eltávolítják belőlük a füst azon alkotóelemeit, amelyek károsak lehetnek az emberi egészségre, annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek élelmiszerekben vagy azok felületén történő felhasználásra. Hiába azonban a jól bevett, régi eljárás, most úgy tűnik, mégis igencsak veszélyesek lehetnek az emberi egészségre ezek az aromák.

Pontosan mely aromákat tiltják be?

A Nébih által lapunknak megküldött táblázat szerint a következő 8 füst aroma lesz tiltólistán:

Egyedi kódja A termék neve SF-001

SF-002

SF-003

SF-004

SF-005

SF-006

SF-008

SF-009 Scansmoke PB 1110

Zesti Smoke Code 10

Smoke Concentrate 809045

Scansmoke SEF 7525

SmokEz C-10

SmokEz Enviro-23

proFagus-Smoke R709

Fumokomp

Azt is írták, hogy az SF-007 és az SF-010 elsődleges termékek már nincsenek forgalomban és felhasználásuk élelmiszer-előállításra nem lehetséges, így azok az élelmiszerek, amelyekben összetevőként jelen vannak, már csak minőségmegőrzési idejükig lehetnek forgalomban. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság végrehajtási rendelettervezeteiben

2029. július 1-ig (még 5 évig) engedélyt ad a nyolc elsődleges füstaromának, hogy forgalomban maradhatnak.

A jelenlegi állás szerint azonban ezután az időpont után „valamennyi engedélyezett füstaroma elsődleges termék le fog kerülni az engedélyezett termékek listájáról, azonban a több éves átmeneti időszak lehetőség ad ezek alternatívájának megtalálására, illetve új füstaromák kifejlesztésére és engedélyezési eljárásukra” – tájékoztatott a Nébih.

Most akkor veszélyesek a füstaromás ételek?

A Nébih szakemberei hangsúlyozzák, hogy az EFSA vélemény (miszerint nem zárható ki a genotoxicitással kapcsolatos potenciális biztonsági kockázat) a füstaromákra vonatkozik, és nem a füstaromákat tartalmazó élelmiszerekre, valamint azok fogyasztására.

A füstaromák felhasználásával készített élelmiszerek biztonságosságának megítélését több tényező is befolyásolja pl. füstaroma mennyisége az adott élelmiszerben, az adott élelmiszer fogyasztási mennyisége (figyelembe véve az érzékenyebb csoportok kitettségét), betegség kockázata stb.

- nyomatékosított a hatóság. Nem véletlen, hogy a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott széles körű megbeszéléseket követően a rendelettervezet különböző átmeneti időszakokat határoz meg, hogy a gyártóknak és a gazdasági szereplőknek legyen idejük alkalmazkodni az új szabályokhoz:

Az olyan sajt és sajttermékek, húskészítmények, feldolgozott halak és halászati termékek, amelyek esetében a hagyományos füstölés helyettesítésére használják a füstaromákat, az átmeneti időszakot 5 évre tervezik. Az egyéb élelmiszerkategóriák esetében az átmeneti időszak 2 év lenne a terv szerint, ezeknél általában a füstaromát ízesítés céljából adják hozzá (pl. levesek, chipsek, szószok).

Ezek a termékek az átmeneti idő lejárta után a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig még forgalomban maradhatnak. „Az átmeneti időszakban az előállítóknak lehetősége nyílik ezen füstaromák alternatívájának megtalálására, amellyel folytatni tudják a termékek gyártását” – tette hozzá újfent a Nébih.

Mi lesz a betiltás következmény?

Az érintett összetevők betiltása nagy feladatot jelent az élelmiszeriparnak, hiszen a modern élelmiszer-feldolgozásban nagyon szigorú receptek alapján dolgoznak, amelynek módosítása nem egyszerű dolog. A pontos, bejáratott receptekhez való ragaszkodásnak számos oka van: a költségek tervezhetősége, az élelmiszeripari eljárások, a gépek beállítása, a végtermék minősége és íze, valamint a fogyasztók változásra történő reakciója mind olyan szempontok, amelyeket ilyenkor a feldolgozóknak mérlegelniük kell

- mondta el lapunknak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. A szakember hozzátette azt is, "várható, hogy a változás nyomán a vásárlók új, némileg módosult ízt fognak érezni, és egyelőre nem világos, hogy erre hogyan reagálnak: az új ízt tapasztalva nagyon könnyen el is fordulhatnak a termékektől. Az alternatív megoldások, amelyeket a gyártóknak be kell emelniük a feldolgozásba, könnyen lehet, hogy többe kerülnek, ezért a termékek ára is növekedhet kisebb mértékben".

Braunmüller Lajos szerint összességében a változás az élelmiszeriparnak jelenthet nehézséget, a vásárlóknak pedig a megszokott ízek változását. "Fontos azonban megjegyezni, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság lépése most is annak a jele, hogy a vásárlók érdekeit és egészségét magas szinten védi az uniós szabályozás, ennek eredményeként lehet az európai élelmiszer a legjobb minőségű és a legtöbbre értékelt a globális piacon" - nyomatékosított.